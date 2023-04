Pilar Rubio regresó a 'El hormiguero' una semana más para presentar a Pablo Motos y Manuel Carrasco las últimas tendencias en el mundo de la moda. "Han vuelto los 2000", entró afirmando, asegurando el denim es lo que más se está llevando.

"La gorra es un accesorio indispensable para ser influencer", aseguró. Una tendencia que parecía no convencer mucho al presentador. "No hay remedio, nos vamos a la porra", señaló pidiéndole a su colaboradora que se la quitara porque "estás mejor si ella". Rubio se la quitó y le dio la razón a Motos. "A mí tampoco no me apasiona", afirmó mientras aseguraba que el invitado entendía un poco más de moda porque su pareja diseña: "Creo que tengo un poquito más de nivel que Pablo", afirmó el cantante.

Las palabras del andaluz despertaron las risas del público presente en plató y el lamento de Pablo Motos. "Mi trabajo es muy duro, vais todos contra mí", exclamó en todo de broma mientras recibía el cariño de su invitado.

Para terminar la sección, Pilar Rubio hizo desfilar a Motos y a Carrasco con una americana y un sombrero hechos con hojas de papel que tenían la letra de las canciones del andaluz.