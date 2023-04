El último programa de 'Supervivientes: Conexión Honduras' ha estado marcado por un ruptura en pleno directo. Los supervivientes ya llevan varias semanas en los Cayos Cochinos y la organización ha empezado a organizar las primeras visitas de familiares a los concursantes.

El primer en poder recibir un abrazo de los suyos en Honduras fue Ginés Corregüela que disfrutó de un encuentro con su hija y su exmujer. Una visita que ha causado un auténtico terremoto en el concurso y que ha puesto patas arriba la vida del conocido como 'el rey del bocadillo'.

La dinámica del programa lo enfrentó ante tres puertas en las que se podía leer: pasado, presente y futuro. En dos de ellas estaban escondidas su hija y su exmujer Isabel. "Se despidió de mí con una nota y un mensaje al móvil. Me decía que le perdonara, que lo estaba haciendo mal y lo que pasa es que no le perdoné. Me decía que si tenía alguna falta o algo que hablara con su representante. Cuando estaba en Madrid me dijo: "Isa, sé que no lo estoy haciendo bien, ¿me darías otra oportunidad?", confesó su expareja antes de enfrentarse al reencuentro.

"Quiero que me diga si tiene una pareja oficial que me lo diga a la cara porque nunca me ha dicho nada. Me enteré por una conversación con mi hija esporádica por altavoz. Que me explique eso y el mensaje que me dijo", añadió.

La sorpresa del concursante fue mayúscula al descubrir que tras la puerta del pasado se encontraba Isabel. Ambos se han fundido en un largo y emotivo abrazo que ha dado mucho de lo que hablar. "Siento una felicidad muy grande. Ella sabe que no lo he hecho bien y hasta el último día le he pedido perdón y ya lo quería decir", se sinceró.

"En mi casa le he dicho muchas veces (a Isabel) si esto tiene arreglo y ella me dijo que no. Yo he conocido a una muchacha y ahí estamos, conociéndonos. Yo lo he dicho, que la he cagado y que si ella no me da la oportunidad yo tendré que rehacer mi vida".

Una confesión que llevó a Ion Aramendi a preguntarle que ocurriría si su exmujer estuviera dispuesta a un perdón. "Si Isabel me perdona yo sigo con ella. Nos conocimos con 17 años y yo lo he dicho, soy el que la he cagado. Le he pedido perdón un montón de veces. Sé que es duro perdonarme. Ella lo ha pasado muy mal, pero si ella me perdona podemos seguir", soltó.

"Elegiría a Isabel porque son 32 años de matrimonio y eso no se borra en un segundo. Yaiza si me está viendo que me perdone, pero ella está por encima de todo", soltó Ginés mirando a cámara y dando por terminada la relación con su pareja.

Desde el plató de ‘Supervivientes’, Yaiza, un tanto confundida, ha restado inicialmente importancia a las declaraciones de 'el rey del bocadillo': "Yo sé cómo es él y el primer impacto sé lo que es quedar bien y lo que es cordial. Eso es lo que dice y otra cosa lo que se haga. Sabemos todos lo que es lo cordial, lo políticamente correcto… lo que es tener dos hijas, tener a su familia".

La ruptura pilló a todos por sorpresa pero la organización de ‘Supervivientes’ aprovechó la ocasión para proponerle a Yaiza visitar a Ginés en 'Supervivientes' y pedirle cuentas por dejarle en directo para volver con su exmujer. Y, ante esta historia oferta, Yaiza no ha dudado en aceptar.