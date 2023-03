Los supervivientes se enfrentan en Honduras a unas condiciones extremas. La falta de comida, vivir en la playa y hacer frente a las condiciones climáticas dificultan mucho su estancia en el concurso y le llevan al límite. El calor y la humedad a la que tienen que enfrentarse diariamente es una gran barrera.

Estas extremas circunstancias hacen también muy complicado superar las pruebas. El concurso les reta en cada programa a someterse a juegos de fuerza a pleno calor, unas condiciones que les ponen contras las cuerdas.

En la última gala de 'Supervivientes', los concursantes tuvieron que enfrentarse a un extremo juego de fuerza cuando la zona en la que estaban superaba el 80% de humedad y una temperatura muy elevada. Un clima insoportable que hasta afectó a la propia presentadora. Laura Madrueño sufrió un susto en pleno directo y tuvo que ser atendida por el equipo médico.

"Os lo cuento para poner en valor el esfuerzo titánico que están haciendo nuestros concursantes. En la última conexión casi me caigo en pleno directo, porque se me ha nublado la vista y me ha dado un golpe de calor", confesaba. "Imaginaos. Yo estoy hidratada, alimentada y descansada. No os podéis imaginar lo que es estar aquí en estas condiciones de humedad, de temperatura con nuestros supervivientes. Yo no soy un ejemplo, el ejemplo son ellos. Hemos acabado en el anterior duelo todos en el suelo".

"Laura, que no lo sabía...", reaccionó Jorge Javier muy sorprendido, al tiempo que todos los supervivientes rompían el momento con un sonoro aplauso hacia la presentadora.