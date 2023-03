'Supervivientes' es uno de los realities más duros y extremos de la televisión. En cada edición los concursantes se dejan la piel por sobrevivir sometiéndose a todo tipo de condiciones y pruebas con las que consiguen llevarse algo de alimento. En más de una ocasión, los esfuerzos han provocado lesiones en los supervivientes, algunas de ellas obligándoles a dejar el concurso.

Es lo que le ha ocurrido a Gema Aldón en esta edición. La hija de Ana María Aldón lleva varios días haciendo frente a unas fuertes dolencias en un codo que han llevado al equipo médico a tomar una determinación.

"Tenemos noticias para ti y para la audiencia. Después de varios días de observación y sometiéndote a diversas pruebas, el equipo medico ha determinado que el alcance de la lesión es una fisura en el codo que imposibilita tu continuidad en el concurso. Hasta hoy se te habían realizado unas pruebas que no eran concluyentes, pero una última prueba ha confirmado esta fisura. Por lo tanto, deberás regresar a España para continuar con tu recuperación. Así que mucho ánimo", le comunicaba Jorge Javier.

"Es una noticia que esperabas, pero que necesitamos confirmar como es lógico. Únicamente te puedo desear buen viaje de vuelta. Me da mucha pena, pero aquí se acaba tu participación en ‘Supervivientes 2023’. Un programa en el que te hacía especial ilusión participar pero no ha podido ser".

"Me voy sabiendo que lo he dado todo. Espero que la gente haya visto que aun cuando me dolía el codo, seguía pescando, seguía haciendo pruebas y en ningún momento me rendí. No sé qué mas decirte, que lo he dado todo de mí. Muchas gracias a todo el mundo que me ha apoyado", comentaba ella visiblemente afecta. "Gema, te he visto haciendo pruebas tan estupendas, nos has hecho vibrar tanto con las pruebas que… qué pena que tengamos que despedirte así", apuntaba Jorge Javier.