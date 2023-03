Hacía ya varios días que Jorge Javier no se dejaba ver por Telecinco. Cada vez que el presentador desaparece una temporada, los rumores sobre un posible despido se disparan, pero una vez más, su ausencia no ha estado relacionada con su adiós a la televisión sino con un motivo de salud.

En la gala de este jueves de 'Supervivientes', Jorge Javier ha tomado las riendas del programa y lo ha hecho con un look un tanto particular. El catalán apareció ataviado con un traje con brillantes y unas gafas de sol que no se quitó durante toda la noche. "Está la cosa tan interesante que me he operado los ojos para verlo todo bien", anunciaba nada más arrancar el programa para justificar porque aparecía con unas gafas que le protegían de la luz tanto frontalmente como por los lados.

La razón de esta decisión está relacionada con la intervención a la que se sometió hace unos días. En su blog de 'Lecturas' confesó que hace una semana le practicaron una "blefaroplastia" de la que aún se está recuperando. De ahí que tuviera que proteger sus ojos con gafas de sol.

Jorge Javier agradece en #SVGala4 la compañía de Mediaset durante su convalecencia: "La tele que veo y en la que creo" ❤❤#Supervivientes2023 https://t.co/rs3rRQJQIt — Supervivientes (@Supervivientes) 24 de marzo de 2023

"Tengo la cara como una luna llena y los ojos como si me hubiera pillado por banda Rocky en su mejor época y me hubiera dado lo mío y lo de mi primo", escribía en su blog para explicar como se encontraba.

Una vez que la hinchazón remitió, el presentador ha querido volver a la tele para ponerse al frente de 'Supervivientes'.

¿Qué es la blefaroplastia?

La blefaroplastia es una cirugía estética con la que se extirpa el exceso de piel en los párpados. Es un procedimiento con el fin de corregir la flaccidez y debilitamiento de los músculos alrededor de los ojos que, a su vez, dificultan la visión periférica, en algunos casos. "Me operé porque lo necesitaba y para recordarme que soy humano", explicaba Jorge Javier en su blog.