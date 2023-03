La gala de 'Supervivientes' comenzó, como cada jueves, con la prueba de localización que permite a los supervivientes que la ganen escoger la playa en la que permanecerán los próximos días. Un momento de tensión para los concursantes y que en el último programa tuvo a una clara protagonista.

En esta ocasión, los supervivientes debían concursar por parejas en una estructura circular sobre la arena en la que debían alcanzar a sus compañeros, pero sin tocar la estructura, unas directrices a las que Raquel Mosquera hizo caso omiso. La peluquera se saltó las normas del programa y movió la estructura con las manos.

"Un momento, queda invalidado. Raquel y Bosco, venid por favor. A ver, venid. La primera vez no podíais agarrar el tronco, has ido agarrando el tronco y has vuelto a ir agarrando el tronco. Por lo tanto, me dice la organización que no ha valido y que tendréis que volver a repetir", comentaba Laura Madrueño después de que el programa captara su actitud.

Tras repetir la prueba, Raquel y Bosco volvieron a repetir victoria, está vez sin hacer trampas.

A Raquel la tendrían que echar de SV directamente, esa "señora" no es capaz de hacer nada sin trampas.#SVGala4 — Forever Wonderwall✈ 💜👁 (@Forever_M_W) 23 de marzo de 2023

Buscas "TRAMPAS" en la RAE y aparece la foto de Raquel Mosquera. #SVGala4 — La Rana Verde (@LaRana_Oficial_) 23 de marzo de 2023

No hay noche que Raquel Mosquera no haga trampas, es increíble. #SVGala4 — Kira (@kira_cabanas) 23 de marzo de 2023

Por qué no sancionan ya a Raquel Mosquera que está siempre haciendo trampas en los juegos? Va de tonta para ver si cuela y hace como que no se entera. #SVGala4 — Laura Verdejo (@LauraVerdejo) 23 de marzo de 2023

La actitud de la supervivientes no pasó por alto para los espectadores que no perdieron la ocasión de comentar su comportamiento en redes sociales. "Raquel Mosquera haciendo trampas. Da igual cuando leas esto", escribía un usuario. También había quien pedía su expulsión inmediata.

Los espectadores no sólo han señalado sus trampas sino también el comportamiento que tuvo después, acusándola de "lastre" para su compañero Bosco.