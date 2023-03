Rosa López está de estreno. La artista tiene un nuevo trabajo discográfico y lo está presentando en diferentes programas de televisión. Este fin de semana ha visitado 'Fiesta' protagonizando un tenso encontronazo con Emma García.

La granadina no sólo habló de su nuevo trabajo sino que también repasó algunos momentos de su carrera como artista. Fue precisamente durante este repaso cuando Emma García le hizo una pregunto que provocó que todo saltara por los aires. La presentadora rescató un complicado momento de la vida de Rosa López cuando se quedó sin voz a consecuencia de una negligencia médica después de su paso por 'Operación Triunfo'.

"Es un tema que no quiero tocar porque no suma. Igual te suma a ti para el programa", respondió Rosa intentando zanjar el tema.

El tenso momento entre Emma García y Rosa López pic.twitter.com/TKmK3CITLK — TVMASPI (@sebas_maspons) 6 de marzo de 2023

Unas palabras que molestaron mucho a Emma García y así se lo hizo saber con una tajante respuesta. "No me ha hecho ni puñetera gracia, me ha sentado mal", reconoció. "Yo trato con todo el cariño y respeto y me gusta que me traten así".

La cantante se disculpó con la presentadora alegando que se pone "nerviosa" y que "pagan justos por pecadores". "No pasa absolutamente nada. Te admiramos, y me alegro muchísimo de la evolución que has tenido. Espero que sigas con el corazón por delante", respondió Emma a sus palabras. "Sé que no lo has hecho con esa intención. Te puedo asegurar que, cuando me enfado, se me nota. Contigo no me he enfadado", sentenció.