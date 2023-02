Adela González acaba de cumplir un año en 'Sálvame'. La presentadora ha celebrado su primer aniversario como parte del equipo del programa, en el que ya se ha pasado a ser un miembro más. "Hace un año que estás aquí, ya has dejado de ser la nueva. De nueva nada", le recodaba María Patiño.

Aprovechando la ocasión, Adela ha querido agradecer la oportunidad y ha tenido unas palabras para sus compañeros. "Sois majísimos menos cuando no lo sois", ha dicho en tono de humor. Pero también ha tenido unas palabra para la audiencia. Gracias también a la gente que me escribe y me dice cosas bonitas. Y a los haters, que os den, un besito".

Después de sus palabras, 'Sálvame’ sorprendía a la presentadora enfrentándola a un tercer grado por parte de María Patiño y de todos los colaboradores para saber algo más de ella y cómo había sido para ella este primer año en ‘Sálvame’. Sobre qué es lo que más le ha costado hacer en el programa, Adela reconocía que "me duele de verdad cuando pasan cosas que atañen a los colaboradores". "Yo sé que venía a una familia que lleva casi 14 años y es muy difícil meterse en la familia. Sabía que podía ser complicado", ha dicho.

Lo que más le gusta de ‘Sálvame’ es que es "una locura" y que cada día puede pasar cualquier cosa. "Hay veces que todo explota por los aires y esa capacidad de locura y de improvisación se lo digo a los directores. Me parece que crear de la nada sacar un programa de 4-5 horas es de aplaudir". Y sobre lo que cambiaría, aseguraba que "yo sé que lo que prima es sacar un titular y sacar la parte más oscura de todos pero hay veces que en lugar de llegar al 10 llegaría al 9".