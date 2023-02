'Sálvame' continúa arrastrando su crisis de audiencia. Desde hace algo más de un año, el programa no consigue conectar con los espectadores pero no desiste en su intento. Cada tarde acompañan las tardes de sus fieles con la última hora del mundo del corazón.

A lo largo de estos meses no han dejado de experimentar cambios que no tuvieron el efecto deseado. Por el plató han pasado infinidad de colaboradores que tampoco terminaron de cuajar. Por ese motivo, la cadena no deja de probar con nuevos rostros y sigue reforzándose con nuevos fichajes.

Hace unos meses Cristina Porta se ganaba una silla en 'Sálvame' a raíz de la sonada polémica entre Alba Carillo y Jorge Pérez. Otros de los últimos fichajes fue también Pilar Vidal, que en las últimas semanas se ha convertido incluso en protagonista. Y ahora lo están intentando con el Maestro Joao.

El vidente ha debutado como colaborador de 'Sálvame' y con este fichaje continúa ganando presencia en Telecinco. Durante estas últimas semanas se ha dejado ver como colaborador también en los debates y las galas de ‘Pesadilla en El Paraíso’. A ello, hay que sumar sus colaboraciones en radio en ‘¡Anda ya!’ en Los 40 y su propio videopodcast, ‘El elegido’.