Amaia Montero continúa recuperándose tras un fuerte cuadro de estrés y ansiedad que provocaron su ingreso en una clínica hospitalaria. Después de un mes, recibió el alta hospitalaria y ahora, centrada en su recuperación, trabaja en su nuevo disco.

La ayuda profesional fue indispensable para sobrellevar el intenso malestar que arrastraba desde hacía un tiempo. Y en ello sigue para recuperarse. Un proceso que está llevando su tiempo. 'Sálvame' mostró las primeras imágenes de la cantante en las que mostraba un aspecto "bastante preocupante". Además, tal y como declaraba un testigo, "iba un poco desorientada. Iba con un amigo con la cara un poco ida". Kiko Hernández, sin embargo, la defendía y aseguraba que va a tener un gran regreso en la música. "Está muy bien recuperarse y coger fuerzas".

Las palabras del colaborador hicieron mella en la artista que, en ese momento se encontraba viendo el programa y quiso mandar un mensaje sincero. "He visto el programa y me ha encantado lo que has dicho porque, además, es la verdad. Sigo recuperándome, pero volveré con toda la fuerza del mundo". Unas palabras a las que quiso responder el colaborador: "Recupérate Amaia, que eres muy grande. Y tienes que venir aquí a presentar tu nuevo disco, totalmente recuperada", sentenciaba.