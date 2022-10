Amaia Montero está de actualidad. La ex vocalista de la oreja de Van Gogh ha reaparecido después de llevar más de dos años desaparecida de la actividad pública. Hace una semana anunciaba que volvía a la música con un nuevo disco que tiene entre manos. Aunque los focos no están puesto sobre ella por este anuncio.

En las últimas horas, la cantante ha causado un gran revuelo a raíz de varias publicaciones que ha hecho en su perfil de Instagram. Amaia ha subido dos fotografías iguales en blanco y negro donde se la puede ver despeinada, sin maquillar y con un aspecto un tanto preocupante que ha encendido las alarmas de sus seguidores.

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", es el texto que ha compartido en una de las dos publicaciones.

Muchos usuarios han apuntado que seguramente se trataría de un hackeo de su cuenta. "Algo está pasando aquí. Esa foto la hicieron para perjudicarla y siento que está editada" escribió un usuario en la publicación. Otros han apuntando que la cantante no está pasando por un buen momento. "Esta chica tiene un problema y necesita AYUDA!!!" escribían.

Por el momento, y si resulta ser un hacker quien ha publicado esta imagen, habrá que esperar a la que la cantante pueda recuperar su cuenta y confirmar, que alguien ha manipulado sus redes sociales.