'La isla de las tentaciones' emitió una de sus entregas más tensas. El programa va avanzando y con él la relación de las parejas con algunos de los solteros. La última hoguera de las chicas terminó con Ana queriendo abandonar tras ver unas imágenes de su novio Cristian dejándose llevar con una de las tentadoras.

Un intento de abandono que terminó con Sandra Barneda convocando una hoguera de emergencia para que la pareja se reencontrara antes de que ella decidiera abandonar, en un encuentro en el que los reproches y ataques mutuos han sido una constante pero también las muestras de cariño.

"Me he dejado llevar. Te pido perdón y me arrepiento de todo lo que he hecho. Me encantaría que te abrieras un poco, que dejaras que entre un poco la luz y que sepas que te quiero con locura, que nadie me complementa como tú. Valoro la persona que tengo a mi lado y me gustaría que me perdonaras", se sinceró Cristian después de escuchar a su novia.

"Yo sí que te quiero y entré aquí por ti", respondió ella. Un romántico momento que fue interrumpido por uno de los momentos más surrealistas que se recuerdan en el programa. La aparición de una mariposa provocó un giro inesperado de los acontecimientos.

Perdonad, pero este momentazo con la mariposa????? 😳



🔁 Buah creo mucho en estas cosas

❤️ En shock



🚨 #LaIslaDeLasTentaciones10

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/NsoA5v3GaY — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) 24 de noviembre de 2022

"¿Es una mariposa? Es una mariposa". Acto seguido, la murciana ha comenzado a emocionarse al tiempo que confesaba: "Yo le pido mucho a mi abuelo, muchísimo y con esto es que ahora mismo está conmigo".

"¿Esta mariposa crees que es tu abuelo? ¿Por qué crees que está aquí?". "Sí, sabe que esto para mí no es fácil. Es que me ha decepcionado mucho", respondió ella.

PLOT TWIST: La mariposa es el abuelo de ANA.#LaIslaDeLasTentaciones10 — AsierMartini (@MartiniiTV) 24 de noviembre de 2022

Esta hoguera está teniendo de todo: hasta un abuelo fantasma que se reencarna en mariposa #LaIslaDeLasTentaciones10 — 🌸 (@cmvsb19) 24 de noviembre de 2022

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA AHORA EL ABUELO ES UNA MARIPOSA, NO PUEDO MÁS #LaIslaDeLasTentaciones10 — lauuuuu (@neffassta) 24 de noviembre de 2022

Un momentazo que no ha pasado desapercibido en las redes sociales, que se han llenado de memes y comentarios al respecto calificándola de "la mejor hoguera de la historia".