La nueva edición de 'La isla de las tentaciones' ha llegado a Telecinco. La noche de los miércoles millones de espectadores viven el concurso de la mano de sus protagonistas; cinco parejas que entrar al reality para poner a prueba su amor.

Es un concurso que ha conquistado a los más jóvenes y que genera un montón de dudas entre sus seguidores. Son muchos los que quieren conocer lo que se esconde detrás de todo eso que no se ve y algo que suscita mucha curiosidad, son las fiestas.

Un ex participante de programa ha hablado sobre esto y cómo se gestiona el consumo de alcohol. Diego, concursante de la tercera edición junto a su ex pareja Lola, ha ofrecido varios detalles al respecto en su cuenta de Tiktok. A través de un vídeo responde a un seguidor que le lanza la siguiente pregunta: "¿Cuánto alcohol os daban?".

"Barra libre, pero con control. Cuando alguien se veía que iba muy afectado, se le cortaba y no le daban más" confesó. "El alcohol, me estoy acordando, me trae muy buenos recuerdos... Nos lo ponían en la cocina porque no se puede mostrar en televisión, digamos. En la cocina estaban sirviéndotelo y demás. Te llaman y te dicen 'Diego ven, recárgate esto'. Normalmente, eran ellos los que te llamaban, 'Diego, ven a recargarte la copa o toma un chupito', para que no se viese" aseguró.

"Al final estábamos ahí pasándolo bien, somos jóvenes, nos divertimos y bueno, todo el mundo toma alcohol de fiesta, pero siempre con moderación. Cuando ibas demasiado contento, te cortaban".