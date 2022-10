Lucía Sánchez ha dado a luz. La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ya es madre de Mía, la bebé que ha tenido junto a Isaac Torres. "Ya os contaré todo lo que ha pasado, pero estamos las dos muy bien. Soy un trapo, lo he pasado súper mal. Ya daré más detalles, pero es que muero de amor" escribía ella junto a una fotografía con la pequeña.

La influencer fue compartiendo a través de sus redes sociales el minuto a minuto de la cuenta atrás. A muchos seguidores de ambos les sorprendió que en ninguna de las imágenes se pudiera ver a Isaac que, de hecho, se encontraba en Barcelona. Todo parecía apuntar que el tentador no estaba acompañando a la madre de su hija y la explicación llegó a las pocas horas.

Él mismo aclaraba que había sido Lucía la que no le había avisado. "Gracias por los mensajes. Sí, Lucía está en el hospital. Gracias por decírmelo porque, en teoría, habíamos quedado en que me tenía que llamar cuando pasara, pero yo no sé nada. No me ha llamado ni ha mandado ningún mensaje", confesaba.

"Gracias por decírmelo vosotros, si no llega a ser por vosotros no me entero y eso es un poco triste, la verdad", reiteraba para después confesar que estaba muy emocionado. Compartió emotivo momento con sus padres y su hermana a través de las historias de su cuenta de Instagram. "Estamos muy contentos, así que ya mismo bajaremos para conocerla", comentaba el padre. "Yo siempre estoy callado en las redes sociales, no quiero hablar mucho, pero ya tocaba" sentenció.