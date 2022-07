Nadie duda que los concursantes de 'Supervivientes' están pasando mucha hambre. Después de varios meses en el concurso son capaces de todo por llevarse a la boca algo de comida y así lo demostraron el pasado domingo.

El programa les enfrentó a la 'mesa de las tentaciones', en la que les ofrecían suculentos platos a cambio de alguna penitencia y la de Anabel Pantoja fue mayúscula. La sobrina de la tonadillera recibió una suculenta hamburguesa a cambio de un corte de pelo de 25 centímetros. Lara Álvarez solo le cortó un mechón para saber por dónde tendría que quedar el corte pero en la gala de anoche ya no tuvo escapatoria.

La presentadora le ofreció cortar un poco más a cambio de un plato de patata fritas pero esta vez, Anabel no cayó en la tentación. Lo que sí quiso fue que Lara le cortara el pelo, aunque tardó poco en arrepentirse.

"Ay Lara, que tú no has aprendido, no has dado ningún curso”, gritaba al ver cómo caían los mechones de pelo al suelo. "¿No duele, no?" le preguntó Carlos Sobera ante los gritos de la concursante. "Claro que duele, el corazón, la imagen, todo" sentenció.

Antes que Anabel, Alejandro Nieto también pasó por la silla de peluquería para despedirse de su pelo. El supervivientes también sufrió la penitencia tras haber aceptado 3 pizzas.