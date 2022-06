'Supervivientes' se encuentra ya en la recta final de concurso. Cada vez quedan menos y las fuerzas ya empiezan a flaquear. Para dar ánimos a los concursantes, la organización les está sorprendiendo con la visita de familiares y amigos.

Este domingo le tocó el turno a Yulen Pereira. El esgrimista recibió la visita de su madre y ambos protagonizaron un emotivo reencuentro cargada de palabras bonitas y alguna que otra confesión.

Antes de que Arelys se reencontrará con su hijo, el programa quiso hacer las presentaciones oficiales con Anabel Pantoja. La sobrina de Isabel Pantoja conoció a su suegra en un encuentro cargado de abrazado y besos y hasta una quedada pendiente para comer juntas los platos estrella de la madre de Yulen.

Después llegó el turno de Yulen que celebró la llegada de su madre a Honduras con mucho llanto y palabras cargada de amor. Anabel fue testigo del bonito momento, una oportunidad para que el deportista hiciera las presentaciones oficiales.

"Ella es Anabel y vamos a tener muchas aventuras, ¡se viene candela!", dijo el esgrimista dejando claro que tiene muchos planes y un futuro con Anabel fuera de la isla.

A pesar de las indicaciones de nuestro presentador, @yulenpereira no ha podido evitar abrir la puerta y protagonizar uno de los reencuentros más bonitos de la edición 🥰



🌴 #ConexiónHonduras10

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/obGy9kuhLn — Supervivientes (@Supervivientes) 26 de junio de 2022

"Lo he dicho siempre, si mi hijo es feliz yo soy feliz", respondió Arelys Ramos. "No sabes la alegría que me da que mi madre esté más feliz que yo o más con Anabel, y dé su ok. El ok de Arelys es mucho ok. Somos novios, sí, somos una pareja. Ya está España. Tenemos una relación", sentenció Yulen Pereira recibiendo el aplauso de todos.