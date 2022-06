El último programa de 'Supervivientes: conexión Honduras' vivió un emotivo reencuentro entre Yulen Pereira y su madre. El esgrimista recibió una visita muy especial que le llenó de energías para afrontar la recta final del concurso. Pero no fue el único.

Antes del encuentro entre madre e hijo, el programa quiso hacer las presentaciones oficiales con Anabel Pantoja y provocó el encuentro entre ambas. "Muchas gracias por cuidar de él", le dijo Arelys en referencia a su hijo. "Las puertas de mi casa están abiertas para ti", remató.

Tras pasar un rato juntos, Yulen se sinceró con la audiencia delante de su madre y reconoció, por fin, que Anabel Pantoja y él son "novios". Además, dijo sentirse muy feliz porque su madre haya aceptado la relación.

Un bonito momento en Honduras que poco tenía que ver con lo que se estaba viviendo en España, al menos por parte de la familia de Anabel. Mercedes Bernal, su madre, se pronunció sobre el encuentro, en un tono que nada tenía que ver con la ilusión. "Qué falsedad, madre mía, qué ingenua mi hija", fue el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

Unas palabras que también secundó Rosa Benito en el plató del programa. "Una mujer que le ha dado a Anabel por todos los sitios y ha ido a hablar mal de ella...".

Las palabras de Mercedes no quedaron ahí. La madre de la superviviente quiso hacer alusión al mensaje de Arelys y escribió "Ahora Anabel le ha ayudado mucho al hijo, pero en los programas que ha hecho en televisión no decía que era la que se aprovechaba? Digo yo que también necesitará mi OK, que risa me da" un ok que por sus palabras parece no estar muy cerca de llegar.