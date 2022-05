Diego Arrabal pone, una vez más, fin a su etapa en televisión. El paparazzi ha sido despedido por Mediaset de manera fulminante y la cadena deja de contar con él como colaborador en 'Viva la vida'.

El motivo que le han dado ha sido su canal de Youtube. A la cúpula de la cadena parece no hacerle demasiada gracia la utilización que hace de este canal donde informa y opina libremente sobre la actualidad del corazón, incluidas las de la propia cadena.

Después de varios días, Diego Arrabal ha roto su silencio tras su salida de ''Viva la vida' y la ha hecho a través de sus redes sociales. "No es una despedida voluntaria, no puedo decir me voy porque estoy cansado, que me voy porque hay momentos de tensión, no. Esta vez no quieren que esté. Yo respeto como profesional que soy las decisiones de los directivos de la cadena (son los que saben) aunque no las comparta" escribía junto a una fotografía publicada en Instagram.

Pero este no fue el único mensaje que quiso enviar a Telecinco. También utilizó su canal de Youtube para destapar la supuesta trama que hay detrás de su salida de la cadena. El paparazzi ha apuntado a dos personas como posibles artificies de este inesperado despido: Adrián Madrid y Óscar Cornejo, directores de 'La Fábrica de la tele'. "Después de tanto tiempo, por fin lo habéis conseguido. Enhorabuena. Enhorabuena por dejar a mi familia en la mierda y por dejar sin trabajo a un hombre de familia que lo único que ha hecho es ser crítico, porque yo también tengo opinión. Hoy me tendréis que echar de España".

El motivo del despido habría sido precisamente este canal de Youtube donde el periodista expresa su opinión sobre las temas del corazón de actualidad pero para el paparazzi este no es el verdadero motivo. "Me costaba ir a trabajar, porque era tremendamente cansino. Era imposible. Yo podía llegar, sentarme y callarme, pero no soy así. Me habré equivocado en eso. A lo mejor, si el viento giraba a la derecha, tendría que haber girado a la derecha, pero no he cometido ningún delito por decir lo que pienso, y lo que sigo pensando" confesó.

@mediasetcom Que coraje me da que esto suceda. Despedirme por algo justo, lo podría entender y la audiencia también. Despedirme de estas maneras injustificadas no lo entiende nadie, ni la audiencia ni yo. Ánimo al equipo humano de @VivaLaVidaT5 !! pic.twitter.com/D7BNbskJm1 — Diego Arrabal (D.A) (@DIEGOARRABAL1) 8 de mayo de 2022

Durante estos días no ha dejado de mandar pullas hacia la cadena. A través de su cuenta de Twitter se ha manifestado sobre la audiencia cosechada por 'Viva la vida' el pasado fin de semana durante el primer programa en el que él ya fue baja. "Mediaset, que coraje me da que esto suceda. Despedirme por algo justo, lo podría entender y la audiencia también. Despedirme de estas maneras injustificadas no lo entiende nadie, ni la audiencia ni yo. Ánimo al equipo humano de 'Viva la Vida'" sentenciaba.