El pasado viernes, Marta Riesco soltaba un bombazo en ‘Ya son las ocho’ que dejaba sin palabras a los colaboradores y a la audiencia. La periodista aseguró que había recibido una llamada de Rocío Carrasco unos días antes de su reconciliación con Antonio David Flores.

"Cuando me llama me dice que hay alguien que quiere hablar conmigo y esa persona es Rocío Carrasco. Me dice que quiere conocerme y que quiere ofrecerme un proyecto laboral en el que quiere colaborar conmigo", destapó ante el asombro de todos sus compañeros. Un testimonio que generó un gran desconcierto y que fue perdiendo credibilidad a medida que se iban pronunciando las partes implicadas.

El director de la revista Lecturas, involucrado en la presunta llamada, desmontó por completo el relato de la reportera de 'El programa de Ana Rosa'. La mencionada publicación reaccionó con una publicación desmintiendo el testimoniado Marta Riesco y explicando los hechos. "Lecturas puede confirmar que esta historia explicada por Riesco poco o nada tiene que ver con la realidad" arranca el texto.

"Marta Riesco sí recibió una llamada de teléfono pero en ningún momento fue de Rocío Carrasco ni esta estuvo presente mientras se realizaba. La hija de Rocío Jurado nunca ha mantenido conversación alguna con la actual pareja de Antonio David y mucho menos le ha ofrecido participar en proyecto laboral alguno", se explicaba.

Unas palabras que dejan muy claro lo que pasó pero que 'Viva la vida' parecía no querer aceptar. A pesar de este comunicado, el programa ha continuado dando bola a las palabras de la periodista, arrancando el programa poniendo el foco en esa llamada y con Diego Arrabal dando crédito a la noticia. "A Marta Riesco nunca se le ha cogido una mentira".

#VivaLaVida504 Todo vale en estos programas..pruebas cero..siguen insistiendo aunque lo desmientan..es el modus operandi — Josefina Gracia Chacon (@JosefinaGracia8) 30 de abril de 2022

Diego Arrabal afirma que quién le confirmó a Sonsoles Onega que lo que decía Marta Riesco es verdad fue la propia Rocío Carrasco



Pero, ¿a qué están jugando? ¿A ver quién dice la gilipollez más estúpida o qué? #APOYOROCIO30A #VivaLaVida504 — Dolores Lipanela 🤠 (@callmepains) 30 de abril de 2022

Que asco dais van en declive dando veracidad a Marta Riesco.. #VivaLaVida504 — JETA & AJÍ 🌶 (@jetayaji) 30 de abril de 2022

Unas afirmaciones que hicieron estallar a la redes sociales que tardaron escasos minutos en cargar contra el programa, llegando incluso a pedir un boicot contra Telecinco por seguir jugando con Rocío Carrasco y dando credibilidad a una persona que ya había sido desmentida.