'Supervivientes' ha vuelto a Telecinco y la primera gala ha estado cargada de momentazos. Como es habitual, los concursantes le han regalado a la audiencia sus divertidos saltos en el helicóptero. También protagonizaron la primera prueba que determinaría la localización de cada grupo.

Los 16 concursantes se jugaban su futuro entre Playa Fatal y Playa Royale, dos destinos por los que competían con una prueba que no estuvo exenta de polémica. Los participantes llegaron con muchas ganas y cargados de energía para enfrentarse a la aventura y dieron muestras de ello con la lucha encarnizada que protagonizaron para ganarse la mejor ubicación.

En un momento de la prueba, los concursantes acusaron a Desiré de hacer trampas durante el juego y se formó el alboroto. Los gritos entre los concursantes hacían imposible entender lo que estaba sucediendo y Lara Álvarez estalló. "Eh se acabó chicos, un momento. Quietos todos, supervivientes, por favor primer día. Vamos a parar un momento. Dirección, ¿hay algún problema con lo que ha ocurrido con la tablilla de Desi? ¿La ha sacado fuera y la ha dejado fuera?".

Tras comprobarlo con la organización del programa, se decidió seguir el juego pero los ánimos de los supervivientes no se calmaron y visiblemente enfadada Lara paró el juego. "Sabemos que estamos haciendo televisión, ¿verdad? ¿Sabemos dónde estamos? Habéis conseguido justo lo que no quería y la dirección ha decidido anular este juego. Anularlo, invalidarlo. Podemos gritar todos, pero aquí lo importante es que se consigan las recompensas, que decidamos qué equipo se va a cada isla. Lo que no puede ser son estos gritos y esta jauría, que acabamos de empezar. Por favor" sentenció la presentadora poniendo fin al escandalo y a la prueba.