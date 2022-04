Alberto Nuñez Feijóo tendrá que cambiar Santiago por Madrid. En apenas un mes, el todavía presidente de la Xunta se ha coronado como nueva cabeza visible del Partido Popular en España y esto implica que su vida, tal y como la vivía hasta ahora, ya no será la misma.

Pero más allá de los titulares, el sábado que viene Feijóo se abrirá en canal para narrar a los espectadores de 'Mi casa es la tuya' cómo ha llevado el cambio. El jefe del gobierno gallego se sienta con Bertín Osborne para contestar a preguntas tanto personales como profesionales.

En un avance publicado por el programa emitido por Telecinco vemos varios clips de la entrevista donde ambos charlan cómodamente. En un momento determinado Bertín le pregunta a Feijóo: 'Con un niño, venirte a Madrid a vivir. ¿Cómo lo habéis manejado?', a lo que el gallego contesta: 'Pues es duro', y es que Núñez Feijóo tiene un hijo de cinco años con su pareja, Eva Cárdenas.

La complicidad entre presentador y entrevistado va en aumento y en un momento de la entrevista Feijóo confiesa que una de las cosas más complicadas de la política es tener que renunciar "a la intimidad".

Más allá de lo personal, el presidente del PP también se moja cuando Bertín le pregunta: "¿Tú te ves como presidente del Gobierno?', a lo que el aludido responde con un 'la clave es que me vean los españoles, no que me vea yo'.

Aunque puestos a escoger uno de los momentos álgidos de la entrevista, destaca la certera pregunta de Bertín: '¿Pactarías con Vox?'. La respuesta se queda en el aire, y para conocerla tendremos que estar atentos al programa del próximo sábado.