La crisis matrimonial que están pasan Ana María Aldón y José Ortega Cano sigue copando gran parte de los programas del corazón de Telecinco. Especial bombo le están dando en 'Viva la vida', programa en el que colabora la mujer del diestro y en el que, precisamente, ella decidió abrirse en canal y contar lo que estaba pasando en su familia.

Aunque parece que tras su confesión pública, la relación de la pareja ha mejorado, sus compañeros de programa siguen hablando sobre el tema. Algunos se han posicionado a favor de la diseñadora pero otros, como el caso del paparazzi Diego Arrabal, han mostrado su desacuerdo con la actitud de Ana María Aldón y el trato que está recibiendo.

"A mí me gustaría decir, y no quiero que os lo toméis a mal, que no se le hace ningún favor a Ana María siendo tan sumamente pelotas con ella. Os lo digo de verdad, de corazón" comenzó diciendo a sus compañeros. Unas palabras que no sentaron nada bien a Emma García, que las vivió como un ataque directo y no dudó en contestarle.

"Perdona, pero quiero saberlo por la parte que me toca. Aquí cada uno ha dicho una cosa diferente. Quiero saber a qué te refieres para que cada uno podamos aportar nuestra versión" saltó la presentadora. "En todos vuestros argumentos hay un tufillo... llámalo de 'peloteo'", ha recalcado el paparazzi.

"¡No me da la gana! ¡No me da la gana! Por la parte que me toca quiero saber qué necesidad tengo yo de hacerle la pelota a Ana María o a quien sea. Es que, vamos a ver. Una cosa es mi opinión y otra que tu percepción sea que le hacemos la pelota. Es que manda narices. Es como si yo te digo que vas a fastidiarla por meterle caña".

Poco ha responder Arrabal ante este enorme enfado que ha tenido Emma en solo un momento. "Lo vuelvo a repetir, no confundamos entender a Ana María con hacerle la pelota. Si no lo hago yo, no lo hagas tú tampoco. Tengamos libertad", ha sentenciado la presentadora de 'Viva la vida'.