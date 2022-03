Ana María Aldón se ha convertido en una de las grandes protagonistas de Telecinco en los últimos días. Sus confesiones sobre el bache matrimonial que está viviendo con José Ortega Cano no sentaron nada bien en la familia que no apoya que la colaboradora de 'Viva la vida' expusiera públicamente su crisis.

La que fue concursante de 'Supervivientes' aprovechó su espacio en 'Viva la vida' para reclamar, en directo, más atención a su marido. Unas palabras que han tenido el efecto contrario a lo que esperaba.

Este fin de semana, la colaboradora regreso al plató del programa y se abrió en canal. Explicó cómo se encontraba su relación familiar tras sus declaraciones y sus planes de futuro con respecto a su matrimonio. "Mi marido no me hizo ningún comentario. Absolutamente nada. Yo esperaba una reacción pero no ha habido respuesta. Hemos hablado de todo menos de eso. Yo no considero que haya hecho público un tema privado ni algo que se deba quedar en casa”, se ha justificado.

"Lo que hablé ha sido consecuencia de sus propias palabras hacia Rocío Jurado, que dice siempre que él está muy enamorado de ella y la echa de menos. Eso lo ha hecho público él, no lo he sacado a la luz yo. Mi marido es muy buena persona, yo nunca le haría daño ni tengo la intención. A él no le puede venir grande lo que cuento porque nos conocemos y porque es la verdad" sentenciaba.

Antes estas duras declaraciones, Emma García ha querido saber si la colaboradora cree que Ortega Cano sigue enamorado de ella. "Supongo que sí.... Si sigue a mi lado es por algo. Rocío dejó una huella muy grande en su vida y su corazón pero él tiene un corazón grande y hay sitio para las dos" confesaba pero sin perder la oportunidad de hablar sobre como la vuelta de la más grande había afectado a su matrimonio.

"Desde que empezó la docuserie le noto más ausente. No sé si piensa más en ella, no lo sé, pero está más ausente. Ha cambiado en general, no solo conmigo. Está más cabizbajo, está triste. Y yo lo que quiero es que esté contento, quiero verlo en movimiento", ha comentado Ana María Aldón.

"No me voy a separar. No pienso separarme, no es una cosa que tengo pensada. Antes de venir me ha dicho "suerte y ánimo". Yo tampoco estoy atravesando una buena semana. Mi estabilidad mental no está muy allá", ha zanjado.