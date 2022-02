'Secret Story' sigue apostando por los rostros famosos. A pesar de que se suponía que esta iba a ser una edición de anónimos, la cadena está tirando de figuras conocidas por los espectadores de Telecinco para intentar sacar a flote un programa que no termina de cuajar.

Primero fue Nagores Robles, después Isa Pantoja y este jueves le ha tocado el turno a Carmen Lomana. La empresaria ha entrado en 'La Casa de los secretos' con la misión de darles clases de protocolo a los concursantes y ha sido ella misma la que lo ha confirmado. Su sorpresa ha sido mayúscula al ver las condiciones en las que tiene la casa. "Acabo de entrar, está sucísima y desordenada, voy a empezar a tomar nota porque aquí hay mucho curro. Está todo sin limpiar", ha contado.

Los comentarios referentes a la limpieza no han sido los únicos que ha soltado la Lomana. El estado en el que se encontraba la nevera también la ha impactado mucho y lo que ha dicho que no le ha hecho ninguna gracia a Álvaro. El concursante la ha tachado de gordofóbica y ha tenido un pequeño encontronazo con ella.

"Es alucinante lo de esta señora. Los comentarios gordofóbicos que está soltando y nadie le dice nada, ¡alucinante!", criticaba el joven, que tuvo que retirarse e irse al baño por la indignación que estaba sintiendo en ese momento. "Que por eso estamos más gordos... ¡Qué fuerte!", comentaba para si.

Fue algo más tarde cuando se atrevió a hablar con ella, cuando Carmen Lomana se dio cuenta del disgusto que tenía. "Me ha molestado. Sobre todo cuando has dicho, "tened cuidado y no comáis tanto, que os vayáis a poner más gordos". Parece que iba pensando en mí", se sinceró.

"Es la manía que tenéis de los que os sobra un poquito de peso por todo lo que se os dice. Me he dirigido a todos, pero es como si tú me dices que estoy delgada, ¿qué pasa?", se justificaba ella, tras negar que ese comentario fuese dirigido a él. "¿Tú sabes lo que yo como o dejo de comer, solamente porque estoy más gordo?", insistía él, muy molesto.

"Lo he dicho en tono de humor", quería zanjar la empresaria. Pero la cosa no acaba ahí. Nissy se levantó del sofá para darle un abrazo a Álvaro y le mostró su apoyo: "Comerás lo que te dé la gana y estarás como te dé la gana. Nadie tiene que estar perfecto" momento en el que Carmen Lomana estalló: "Ya me estoy enfadando yo también. ¿Quién ha hablado aquí de perfección? Simplemente le he hecho una broma".

Todo eso ocurría cuando Carmen Lomana acababa de poner un pie en la casa de Guadalix y con ese comienzo, no pinta que su estancia vaya a ser muy grata en los próximos días.