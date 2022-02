La quinta gala de 'Secret Story' dejó un nuevo expulsado en uno de los programas más emotivos hasta la fecha. Nissy, Adrián y Brenda se enfrentaban al televoto para decir adiós a su aventura en la casa de Guadalix aunque, rápidamente, el enfrentamiento se quedo entre dos.

Adrián fue el primero en librarse de la expulsión enfrentando a Nissy y Brenda, las dos grandes enemigas de la casa. Sus enfrentamientos fueron constantes a lo largo de todo el concurso hasta tal punto que la dirección del programa se vio obligado a castigarlas disciplinariamente a causa de sus comportamientos.

Finalmente el publico decidió que fuera Brenda la que abandonara 'La Casa de los Secretos' y después de despedirse de su compañera, el presentador habló con ella sobre cómo se sentía: "Pido disculpas por lo que ocurrió pero reventé no de la mejor manera. No aguanté más y me da rabia que yo sola me he puesto en la palestra. No sabes lo que me pesa, pensar que he estado haciéndoselo pasar mal a mi gente gratuitamente", confesaba rompiéndose a llorar.

Para animarla, el presentador le pidió que escuchara unos mensajes de sus hijos en los que le decían que nunca podría decepcionarles porque era su madre. Palabras que derrumbaban del todo a Brenda pero también al presentador que tenía que cortar la conexión porque no podía hablar.

Después de un parón para recomponerse, Carlos Sobera miraba a cámara para explicar que le había ocurrido: "Me duele mucho ver a una madre sufrir porque es consciente de las tontearías que ha hecho, de los errores cometidos y de que sus hijos la están viendo. Eso no es plato de buen gusto para un padre, porque lo más importante son sus hijos y la opinión que más importa es la de ellos".