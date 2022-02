Telecinco continúa con su estrategia para recuperar la audiencia. En un intento por incrementar las bajas cifras de uno de sus realities estrella, la cadena está optando por incorporar a la lista de concursantes anónimos de 'Secret Story', a rostros conocidos del panorama televisión.

La gran apuesta era Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja iba a regresar a la casa de Guadalix de la Sierra para pasar unos días con los participantes pero, su última y controvertida entrevista en una revista, en la que deja en muy mal lugar a su hermana y a su madre, ha provocado que Telecinco haya decidido prescindir de su presencia y en consecuencia, haya tenido que apostar por otro rostro también muy conocido por el público de la cadena. Nagore Robles ha sido la 'VIP' elegida para entrar a la casa.

Nagore volverá al reality que le dio la fama 12 años después de su paso por 'Gran Hermano 11'. Un acontecimiento que pasó a la historia de los realities porque fue expulsada con un 95% de los votos.

Toñi Moreno fue la encargada de anunciar la entrada de Nagore Robles, que el próximo miércoles, compartirá casa con el resto de concursantes. La colaboradora pasará unos días en 'La casa de los secretos' y según ella misma ha confesado, los aprovechará al máximo.

BOMBA 💣 @Nagore_Robles sube este miércoles a la casa de Secret Story con una misión y va a convivir con los chicos varios días 💥 ¡Qué ganas! La va liar tantísimo... #SecretNoche4 pic.twitter.com/IyKtqqNsow — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) 6 de febrero de 2022

"Estoy super emocionada y super agradecida de que me deis esta oportunidad. Tengo unas ganas locas de verles en persona, de conocerles, de tener una opinión mucho más directa y basada en hechos. Voy a pasar ahí unos cuantos días y a mí me pasa siempre de todo, no voy a dejar indiferente a nadie", ha expresado.

"Tengo una misión, pero la mía es pasármelo bien y disfrutar de aquello como nunca, que además ahora no me podéis echar. También quiero enterarme bien de las movidas, porque tengo dudas con Álvaro; con lo que está pasando con Alatzne, Carmen y Rafa; el tema de Marta y Adrián; y me muero por conocer a las hermanas", confesaba.

La colaboradora tendrá además, un papel muy importante en la prueba de esta semana.