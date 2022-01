Abel Caballero y Miguel Ángel Revilla se convirtieron en los protagonistas del prime time. Ambos políticos visitaron el plató de 'El Hormiguero' para dejar claro cuál de los dos era el más popular. En su anteriores visitas por separados, cada uno de ellos aseguró ser el más conocido de España y en la noche de ayer, fueron a resolver la incógnita.

Se esperaba mucho de su encuentro en 'El Hormiguero' pero lo cierto fue que, estuvo bastante lejos de lo que se esperaba. Actualidad, política y algún que otro comentario banal fueron los temas presentes en una entrevista que podría ser calificada como una reunión de amigos.

A pesar de que ambos se mantuvieron en un constante tira y afloja, también hubo tiempo para los halagos. Miguel Ángel Revilla hizo una confesión que dejó muy sorprendido a Abel Caballero.

"Me llama la atención" empezaba diciendo Revilla, "intuía los años que tenía, pero estuve mirando...", ha explicado antes de apuntar que el alcalde de Vigo tiene 75 años. "Si no tiene un arruga el tío" exclamaba sorprendido.

"No te habrás hecho algo, ¿no?" preguntaba el presidente de Cantabria a lo que Caballero no ha tardado en contestar que no. "Mírale, ni una arruga" exclamaba aún sorprendido.

¡Acabamos la semana con un duelo inédito en televisión! Los políticos @RevillaMiguelA y @abelcaballero juntos en plató para demostrar quién es más popular de los dos. ¿Te lo vas a perder? #RevillaCaballeroEH pic.twitter.com/TaHoL3Gcyp — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 27 de enero de 2022

"La genética no tiene ningún mérito, simplemente la heredas" contestaba fanfarrón el alcalde de Vigo y añadía "la cuestión, y que Revilla tiene, es que tenemos mucha fuerza".

"Yo tengo fuerza, la edad ya no es un factor limitativo siempre que tengas salud. Si tienes salud, la edad te da experiencia" sentenciaba el cántabro.