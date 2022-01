El mediático alcalde de Vigo, Abel Caballero ha vuelto a ser el protagonista de un programa de televisión, esta vez del reconocido 'Salvados' presentado por Gonzo en pleno prime- time de La Sexta.

En una hora de programa, Caballero ha tenido tiempo de hablar de todo y como siempre, ha dejado auténticos momentazos y declaraciones que darán mucho de que hablar. Ha reivindicado una vez más el papel clave de la ciudad de Vigo, de la importancia de la navidad y hasta de hablar de su futuro político, porque sí, parece que Abel Caballero tiene cuerda para rato.

Ha tenido momentos de lo más divertidos pero, además de hacer reír a los espectadores, ha tenido tiempo de reírse de si mismo. En un momento de la entrevista, el presentador le mostró un vídeo que le hizo llevarse las manos a la cabeza. "Usted hace cosas que se graban y llegan a todos lados" le dijo Gonzo antes de ponerle las imágenes.

Entre risas, el acalde de Vigo aseguró "eso fue una calamidad. Era imposible hacerlo peor". En el vídeo se le puede ver dándolo todo en uno de sus vídeos más míticos bailando el 'swish swish'.

"¿Por qué hace estas cosas" sentenció Gonzo tras visualizar el divertido momento. "Porque estaba bailando todo el mundo. ¿Me voy a quedar yo allí como una estatua? Pues yo bailo también. No hay que tener complejo en hacer las cosas bien cuando se está divirtiendo uno" contestó el alcalde de Vigo no sin volver a añadir que, se ríe muchísimo cada vez que lo ve. "Soy una calamidad" repitió.

Las imágenes fueron tomadas hace ya unos años. Gonzo reflexionó sobre la idea de que muchos de los niños que acompañaron al alcalde ese día puede que ya tengan edad de votar. "¿A quién cree que van a votar? ¿Al político o al meme? ¿O al señor que no sabe bailar el 'swish' 'swish'" preguntó. Momento en el que Abel Caballero dejó las bromas a un lado para responder: "Votan a la ciudad"

"¿Sabes como me salida la gente joven por la calle?. Los de 30 años "grande Abel" y los más pequeños "Viva Vigo'" sentenció el alcalde.

Además de hablar de su mítico baile del 'swish' 'swish', Abel Caballero también tuvo tiempo de abordar otras cuestiones como su también famoso vídeo de inauguración de Primark de Vialia.

Gonzo quiso entender el por qué de la presencia del alcalde de Vigo en la inauguración de una tienda de ropa en un centro comercial. Abel Caballero aseguró que él va a todos los sitios donde le invitan y además quiso añadir: "Yo quería que Primark estuviera aquí porque es bueno para el pequeño y mediano comercio".

Unas palabras que Gonzo no quiso dejar en el aire y se preguntaba cómo podía beneficiar al pequeño comercio la llegada de una multinacional: "¿Cómo puede ser beneficioso para un pequeño comercio tener una gran superficie al lado que vende más cosas y más baratas?". A su pregunta, Caballero defendió que la llegada de Primark a la ciudad también suponía que viniera más gente de fuera, lo que ayudará a incentivar también el resto de comercios de la ciudad.

Sin embargo, Gonzo vaticinaba que aquellas personas que visitaban Vigo para ir a Primark tan solo acudían a la ciudad para comprar en la multinacional irlandesa. Pero el alcalde no lo tiene tan claro: "Luego se van por Vigo. Y si van por Vigo, tienen la ocasión de comprar. Si no, no". Respecto al hecho de que sea una multinacional que hace ropa en Bangladesh, Abel Caballero ha reconocido no estar de acuerdo con esa política y que espera que hagan las cosas como tienen que ser.

Tras esta intervención, Abel Caballero asistirá el jueves al programa de 'El hormiguero', para protagonizar un encuentro cara a cara con Miguel Ángel Revilla, presidente de la comunidad de Cantabria, y poder así responder a la gran pregunta: ¿Quién es mas famoso de los dos?