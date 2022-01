Anabel Pantoja llevaba casi cinco meses sin aparecer por un plató de televisión. La sobrina de Isabel Pantoja decidía irse de 'Sálvame' sobrepasada por los acontecimientos y los constantes enfrentamientos que tenía con sus compañeros y algunos de sus familiares pero, las malas audiencias que el magacín de las tardes está cosechando en los últimos meses, han convertido a la sobrinísima en la gran apuesta de la cadena para remontar esas bajas cifras.

Ayer, Anabel Pantoja volvió a pisar el plató de 'Sálvame' y, aunque tenía muchos temas de los que hablar después de todos estos meses desaparecida, lo primero que quiso aclarar fue cuales habían sido los motivos que la habían llevado a abandonar la televisión. "Antes, siempre tenía miedo de lo que me iban a poner. No me he ido por nadie, lo necesitaba mentalmente. Salía de aquí destrozada, porque venía, cobraba y no lo disfrutaba. Yo estoy bien. No hay esa historia como había antes", aclaró.

Tras esto, la colaboradora se enfrentó a las numerosas polémicas relacionadas con su familia que han surgido en este tiempo. Después del estreno de 'Sálvame Lemon Tea', Jorge Javier Vázquez tomaba asiento con la protagonista en los sillones, y así poder conversar a solas sobre los distintos asuntos que tenía pendientes y fue precisamente en este vis a vis, cuando Anabel sufrió un lapsus que dejó al presentador fuera de juego.

"¡Qué rápido! Voy a beber agua. Parece esto 'Pasapalabra'", decía Pantoja. "No, no, justamente eso no", le cortaba Jorge Javier. "Perdón, es verdad", se disculpaba la sobrina de Isabel Pantoja quizá porque no se dió cuenta de que el programa lleva meses en las tardes de su principal competidor y precisamente es uno de los responsables de que 'Sálvame' no consiga salir a flote con la audiencia.

"Últimamente estoy censurando mucho, eh", bromeaba el maestro de ceremonias. Y es que, días antes, Lolita Flores acudió a 'Sábado Deluxe', donde mencionó a Can Yaman, un conocido actor de novelas turcas. "Oye cuidado, aquí las series turcas no se nombran", le decía a la hija de Lola Flores.