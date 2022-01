Anabel Pantoja lleva todas las navidades dando enviada a través de su cuenta de Instagram. La sobrina de Isabel Pantoja ha estado compartiendo su comienzo de año disfrutando de Canarias, el sol y de su matrimonio. Pero lo que parecía un comienzo de año perfecto se ha visto empañado por un contratiempo que ha preocupado, y mucho, a todos sus seguidores.

Hace tan solo un día que la veíamos disfrutando de una increíble puesta de sol en barco y esta mañana, la maravilla se ha desvanecido de sus redes sociales. Ha colgado unos stories que han despertado todas las alarmas. La sobrinísima ha aparecido con un collarín y recién salida de urgencias.

Anabel Pantoja ha subido unos stories en su Instagram en los que ha mostrado el contratiempo que ha sufrido y con el que va a dar la bienvenida a los Reyes Magos. Dolorida, la sobrina de Isabel Pantoja ha contado qué es lo que ha sucedido. "No he tenido ningún accidente de tráfico, que quede claro”.

“Llevo dos noches durmiendo fatal, nunca me ha pasado esto. He tenido tortícolis alguna que otra vez, pero he dormido fatal estas dos noches y esta última ha sido lo peor”, ha comentado. La sobrina de Isabel Pantoja ha explicado que “me he quedado dormida con dos almohadas y casi me caigo por las escaleras”.

Tras una noche que prefiere olvidar, Anabel ha contado que es lo que le han dicho en urgencias. "He ido al médico y además de pincharme, yo no me imaginaba que me iban a poner esto durante tres días". Pero su sufrimiento no va a quedar ahí ya que, según ha dicho, ha llamado a su fisioterapeuta de confianza, que va a acudir a su casa para ver si puede ayudarle a mejorar. Aunque ella lo que más quiere ahora es descansar. "Me aconsejan que esté hoy descansando con todos los pinchazos que he tenido. Lo único que quiero es dormir y descansar", ha comentado en las imágenes en las que se le puede ver muy dolorida.

Antes de irse a descansar, la colaboradora no ha querido perder la oportunidad de agradecer a sus seguidores todos los mensajes que le están llegando de ánimo y llenos de consejos para que palie los dolores que tiene en el cuello.