Nueva polémica en la familia Pantoja después de la desgarradora exclusiva de Dulce Delapiedra en la revista Lecturas defendiendo a Isa Pantoja tras su último enfrentamiento con Kiko Rivera por la filtración de unos audios privados en los que la hija de Isabel Pantoja, visiblemente nerviosa, pide ayuda a su hermano tras una discusión con Asraf.

Asegurando que Kiko nunca ha querido a su hermana y siempre la ha humillado, Dulce carga contra toda la familia y desvela alguna de las vejaciones que "su niña" habría sufrido en Cantora cuando la tonadillera no estaba presente. Entre otras cosas la niñera sostiene que Isa no existía para nadie de la familia, que le hacían desprecios continuamente. Unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie por la crueldad de los hechos que relata. Según ha contado Dulce, la joven vivió un embarazo de riesgo y los cuidados por parte de su familiares fueron inexistentes. En algunas ocasiones, el trato recibido pudo llegar a poner en peligro la vida del bebé. "Cuando Isa estaba embarazada le llegaron a dar comida caducada" ha confesado. Según ella, Juan, el hermano de Isabel "controlaba la comida y nos hacía comer lo caducado". "Decía a las mujeres que venían a Cantora que ni se les ocurriera traerle nada. Que no le llevaran nada de comer de lo que pidiera" declaró.

Pero para la niñera, el episodio más grave sucedió cuando Isabel Pantoja se encontraba en México. Una noche Isa P se encontraba indispuesta y necesitaba ir a Urgencias, pero su coche estaba estropeado. "Su tío Juan, y lo de tío es una manera de hablar, porque en realidad no ha ejercido como tal, no me dejó el coche, porque era para su novia", aseguró. "Estuvo a punto de abortar".

Además, la exempleada e Isabel Pantoja asegura que Chabelita pasó el embarazo sola en su habitación y ni su hermano ni su prima Anabel Pantoja la visitaron ni una sola vez a pesar de sus terribles circunstancias, ya que en una ocasión tuvo que ir a urgencias de noche con una amenaza de aborto y Juan Pantoja, hermano de la tonadillera, no les dejó el coche.

Unas durísimas revelaciones sobre las que Isa, muy afectada, ha preferido no pronunciarse pero que tampoco ha sido capaz de negar, puesto que como señaló en 'El programa de Ana Rosa' Dulce - con quien está enfadada y dolida - las vivió "en primera persona".

Ante estas duras afirmaciones, Anabel Pantoja ha decidido reaccionar dando la callada por respuesta. Cabizbaja, la influencer ha preferido guardar silencio ante la prensa, sin desmentir ninguno de los terribles episodios que Dulce cuenta en su exclusiva y en la que se dirige a ella llamándola "falsa".