El mundo de corazón late a un ritmo de infarto tras el bombazo esta semana de la revista Lecturas. Y es que la noticia del noviazgo de Antonio David Flores con Marta Riesco solo es la avanzadilla de un maremoto de consecuencias todavía impredecibles.

Antonio David se ha ido a vivir a la casa de su novia, Marta Riesco en Madrid, tras separarse de Olga Moreno. La revista asegura que el hijo que él tuvo con Rociíto Carrasco se ha quedado a vivir con su madrastra.

Un exclusiva que confirma lo que se rumoreó después de que Antonio David y Olga rompiesen su matrimonio el pasado mes de octubre: el excolaborador y Marta Riesco mantendrían una relación sentimental que, cada vez más consolidada, se habría convertido ya en una convivencia en toda regla. Intentando pasar desapercibida, la pareja evita dejarse ver en público, pero las imágenes del padre de Rocío Flores en la casa de la reportera parecen no dejar lugar a dudas.

Una noticia sobre la que le hemos preguntado a Olga Moreno que, completamente impasible, da la callada por respuesta a la convivencia de Antonio David con Marta Riesco, que deja claro que no hay marcha atrás en su separación.

Cabizbaja y visiblemente incómoda, la ganadora de 'Supervivientes' no confirma ni desmiente si conocía esta noticia o si le ha pillado por sorpresa y tampoco desvela qué va a pasar con David Flores una vez su ruptura parece definitiva.

Sin embargo, y a pesar de guardar silencio ante las cámaras, horas antes de la publicación de las imágenes de Antonio David en casa de Marta Riesco, Olga publicaba una reflexión en sus redes sociales con la que, ahora sí, cierra definitivamente el libro de su historia con el padre de su hija Lola: "La vida es un libro. Hay capítulos tristes, felices, aburridos y llenos de emoción* Pero si nunca pasas de página, nunca sabes qué te deparará el siguiente capítulo". Toda una declaración de intenciones con la que la sevillana deja claro que Antonio David es agua pasada y afronta el futuro con ilusión.

¿La puerta al acercamiento de Rocío Flores a Rocío Carrasco?

Desde que Antonio David Flores y Marta Riesco decidieron hacer pública su relación, las reacciones no se han hecho esperar. Una de las más aguardadas era la de su hija. Hasta hace poco, Rocío Flores era amiga de la periodista y eran muchos los que querían conocer como le había sentado la noticia.

La respuesta ha llegado en el 'El Programa de AR', donde colabora y comparte plató con Marta Riesco. Allí dijo que "nunca jamás quise saber absolutamente nada". De hecho, ha contado que su padre quiso hablar con ella pero se negó: "Notaba cosas raras... pero cada uno haga con su vida lo que quiera".

En medio de su explicación también ha reconocido que tenía la esperanza de que Antonio David y Olga Moreno recondujeran su relación y finalmente no ha podido ser. Sobre su relación o no con Marta Riesco ha dejado claro que no han vuelto ha intercambiar palabra aunque si se han cruzado en el plató.

Rocío Flores ha concluido lanzando su deseo al aire: "Lo único que quiero y deseo es que se lleven lo mejor posible. Está clarísimo que una separación no es idílica. Yo he tenido una conversación con los dos y poco más te puedo decir. Que intenten hacer las cosas de la mejor forma posible y que hagan el menor daño". De esta manera, Rocío ha querido romper con todo. "He decidido vivir mi vida y dejar de responsabilizarme de la vida de los demás" sentenció.