La emisión de la primera parte del documental de Rocío Carrasco supuso un cambio en la vida de Antonio David Flores. Tras conocer la otra parte de la historia a través de las palabras de la hija de Rocío Jurado, el ex guardia civil vio como los cimientos de su vida se desmoronaban. Fue despedido de 'Telecinco' quedándose sin ningún espacio en el que dar su opinión sobre lo sucedido.

Tras unos meses desaparecido, el ex colaborador opto por abrirse un espacio en Internet que se convertiría en su nuevo altavoz mediático. Se hizo un canal de Youtube en el que se dedica a subir vídeos hablando de su vida y poniendo a caldo a sus ex compañeros. Pero esta plataforma no solo le estaría sirviendo para desahogarse. También le podría estar reportando beneficios económicos.

La revista 'Semana' ha analizado el canal de Youtube de Antonio David y ha comprobado que desde hace unas semanas, sus vídeos ya cuenta con publicidad, algo que le podría estar reportando ya más de 3.000 euros.

Su canal ya tiene más de 100.000 suscriptores, una cifra que no para de crecer y que implica que su contenido será visto cada vez por más seguidores. Si bien en televisión no ha vuelto a obtener trabajo tras su despido de ‘Sálvame’, lo cierto es que la malagueño ha encontrado otro nicho en el que tener empleo. De momento, la plataforma paga un euro por cada 1.000 visitas.

El baremo conseguido por Antonio David en los 33 vídeos compartidos es de 56.000 a 330.000 visualizaciones. Esto pone de manifiesto que según el tema que aborde, el ex de Rociito alcanza un mayor o menor interés en la audiencia.

La promoción y la publicidad deberían darle un empujón y así seguir sumando visitas, lo que podría llevarle a grabar más vídeos cada semana e incluso a compartir pantalla con algunos invitados y convertir este espacio en su nuevo y personal plató de televisión.