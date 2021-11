Últimamente los concursantes de 'Pasapalabra' no dejan de regalar momentazos a los espectadores. La semana pasada, Antonio lanzaba este mensaje a su hijo menor que caló en la audiencia y ayer fue Orestes. El veterano del programa se ha soltado la melena y ha protagonizado una divertida situación durante la prueba musical.

La actriz María Castro y la cantante Nerea Rodríguez se batieron en duelo en 'La Pista' de 'Pasapalabra'. Lo hicieron con una conocida canción que marcó la época de los 2000. La primera que probó suerte fue la actriz, aunque erró en el título del tema. "No, ¿no? No es", le decía al presentador. "Es otra. Has empezado muy bien, pero... no" contestaba. Tras un primer intento, Roberto Leal les daba otra pista y de nuevo, era María la que decidía probar suerte. "Sigues sin saberla María, pasa ya", le ha espetado Nerea Rodríguez. "Es que fíjate que de canta juegos y todo eso me sale mejor" contestaba bromeando la actriz.

Su fallo provocaba el conocido como 'rebote' dando el triunfo al equipo de Orestes. La cantante Nerea Rodríguez acertaba la canción y sumaba 4 segundos al equipo naranja con esta canción de Britney Spears.

"Sé que Orestes suele bailar poco pero Nerea bailando esto con Orestes, esto es historia de la tele, así que venga, Britney Spears...'Oops!..I Did It Again'" ha manifestado Roberto Leal. Y dicho y hecho, el concursante y la invitada han bailado, junto al presentador de 'Pasapalabra', dejando una imagen para el recuerdo del programa.