Las conexiones entre parejas y solteros se han visto en 'La isla de las tentaciones' desde el primer día. Aunque algunos más que otros, casi todos han encontrado en las tentaciones a alguien que puede poner en peligro su relación y de momento, la que más se tambalea en los poco días de emisión del programa es la de Rosario y Álvaro. Los valencianos se están dejando llevar en las Villas sin pensar demasiado en sus parejas.

En el caso de Álvaro, su conexión con Sabela, la tentadora gallega, no llegó desde el primer momento pero ahora se ha dejado llevar con ella y la está conociendo. Asegura que es su chica ideal y le ha confesado que cuando está junto a ella empieza a pensar en besos y un acercamiento más intimo.

'El Debate de las Tentaciones' ha emitido las imágenes exclusivas de la primera fiesta en Villa Playa. En ella Sabela y Álvaro han dado rienda suelta a su conexión con una conversación que no ha dejado dudas de lo que sienten el uno por el otro. "A mí me mola que seas tú" le confesaba el joven. “Que tú me parezcas guapa no significa que yo vaya a tener algo contigo”. Sabela dijo que a veces intentaba mantener las distancias para no agobiarle, pero él no parece nada molesto cuando ella está cerca sino todo lo contrario.

Ambos han hablado de la situación en la que se encuentra Álvaro. "Lo que me ralla es que se me ha olvidado mi novia por un momento." Unas palabras que no ha dejado indiferente a Sabela "pues eso es por algo" le decía con una sonrisa. "Es difícil hablar esto contigo porque eres mi mayor tentación" le confesaba Álvaro a la vez que le pedía a la gallega un acercamiento porque realmente quiere conocerla. "Tú olvídate de mi novia" le pedía.

Él le ha asegurado que antes de hacer nada necesita ver imágenes para saber como se está comportando su pareja en la otra casa. "Yo sé que cuando veas imágenes vas a cambiar conmigo...estoy esperando a eso para atacar" le respondía Sabela dejando al valenciano fuera de juego.

La reacción de Rosario

La pasada semana Rosario vio las primeras imágenes de su novio con Sabela en la hoguera. "Es lo que yo me esperaba: que esté cachondísimo, de fiesta. Qué vergüenza". Unas imágenes que, junto al acercamiento que ella tiene con Suso, le empiezan a hacer replantearse su relación.

¿Entendéis la reacción de Rosario al ver las primera imágenes?



🔄 Por supuesto

❤️ Para nada



🔵 #LaIslaDeLasTentaciones2 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/NiTm6eSk2w — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) 17 de noviembre de 2021

"Él sabe que por aquí no paso. Este guarreo, ¿de qué vas? ¿Me has querido alguna vez en tu vida?", planteó enfadada. La participante recordó entonces que "nadie daba un duro por nosotros y yo apostaba por que les íbamos a dar en la cara." "A él ya se le ha olvidado todo". "Él sabrá. Yo voy a seguir disfrutando de la experiencia. Esto no me va a echar abajo: todo lo contrario, me hace ser más fuerte", aseguraba antes de confesar que le cabrea lo que ha visto. "Me parece de baboso, de impresentable. Le mueven los calentones y no piensa con la cabeza", criticó la valenciana.

Tanto Rosario como Álvaro se están dejando conocer por sus tentaciones y aunque de momento ninguno de los dos ha hecho nada, ambos se ven muy cómodos en sus respectivas Villas sin sus parejas.