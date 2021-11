La última gala de 'Secret Story' ha contado con una visita que pocos se esperaban. Tras cargar duramente contra la cadena, Kiko Rivera ha decidido darse un paseo por 'La Casa de los secretos' y reaparecer de nuevo en televisión después de toda la polémica surgida entorno a su familia. El dj ha ido a presentar su nuevo single "Te necesito" junto al cantante Yeray Rivera.

Una visita que ha sorprendido a todos ya que hace apenas unas semanas, Kiko estaba poniendo de vuelta y media a la cadena y a sus colaboradores y por eso, la expectación era máxima ante su reencuentro con Jorge Javier. "Me gusta verte en Mediaset. Esta lo quieras o no es tu casa y la de tu familia", le ha dicho Jorge Javier para acercarse a él tras los múltiples conflictos que tiene el cantante. "A veces cometemos errores, ya sabes como soy... Pero os tengo mucho cariño, sobre todo a ti y siempre tengo un huequito para ti", ha dicho el marido de Irene Rosales.

Kiko Rivera diciendo que Mediaset es una mierda y que viva Antena 3.



Kiko Rivera después en Mediaset cantando. #SecretGala8 #Secret4N pic.twitter.com/HsRIWqnDTw — Tequila 💀 (@Tequilasysal) 4 de noviembre de 2021

Nada más cruzar la puerta, al cantante le han invadido los recuerdos. "Estoy de maravilla, esto me trae muy buenos recuerdos y tal y cómo están las cosas ahora me quedaba yo aquí dos o tres meses", ha confesado. "Pasé tres meses aquí con gente maravillosa." Jorge Javier ha querido echar una vista atrás al pasado y recordarle al dj su paso por esa misma casa en 'GH VIP': "En esa casa coincidiste con tu mujer y con tu madre", ha dicho el presentador. "Volvería a ese día, porque las cosas estaban mejor ahí. Pero va todo en camino, ahora están medio bien", ha dicho el hijo de Isabel Pantoja.

Ya se ha solucionado el enfado de Kiko Rivera con T5. El dinero todo lo arregla 😂

Ahora Jorge Javier se alegra un montón de que se lleve mejor con su madre 😳

Con las cosas que han dicho!

Qué vergüenza dan!#SecretGala8 pic.twitter.com/HiBEN8YD1E — La Bruja Cotilla (@Brujaycotilla) 4 de noviembre de 2021

Además de presentar su nueva canción, Kiko Rivera ha tenido tiempo de reencontrarse con su gran amigo Luis Rollán: "Para mí Luis es parte de mi familia, yo lo adoro a mi primo Luis, lo adoro. Me encantaría poder abrazarlo". Luis se ha roto al verle en la casa. "¿Te has acordado también de su madre?", ha preguntado el presentador. "Yo siempre me acuerdo de la gente que quiero", ha respondido el concursante.

A parte de la visita de Kiko Rivera, la gala de anoche terminó con la expulsión de Adara Molinero que puede volver a la casa más pronto que tarde. El concurso ha anunciado una repesca en la que participarán los concursantes expulsados. Julen, Sandra Pica y Cynthia se juegan la expulsión las próxima semana.