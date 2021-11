'La noche de los secretos' ha celebrado la noche de Halloween encendiendo el fuego entre los concursantes de 'Secret Story'. Una noche más, el programa les ha dado la oportunidad de recibir algunos mensajes del exterior a través de la cuenta de Twitter del programa, pero esta vez el juego ha sido un poco diferente. Los concursantes se han enfrentado a mensajes anónimos que habían escritos sus compañeros a modo de haters. Algo que no ha gustado a ninguno, pero que ha terminado en una fuerte discusión entre Adara y Cristina Porta y que ha supuesto la ruptura definitiva de su amistad.

"Antes de entrar en la casa criticabas duramente a Cristina, incluso pediste su expulsión, luego fuisteis amigas y ahora la provocas continuamente, ¿vuelves a pensar como ante o te viene bien enfrentarte a ella?". Este mensaje escrito por la propia Cristina hacia Adara ha hecho explotar a las dos concursantes en directo. "Me he quedado a cuadros. La verdad que he escrito tuits, pero la última persona que mandaría tuits de 'haters' sería a ella", ha reaccionado Adara tras leer las palabras de la que era su amiga.

Adara contesta a PatatinyPatatan (Cristina): "Me he quedado a cuadros. La verdad que he escrito tuits pero la última persona que mandaría tuits de hate sería a ella" #SecretNoche8 pic.twitter.com/UH4IDpA36t — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) 31 de octubre de 2021

Cristina Porta se ha excusado: "Desde que he vivido esta experiencia, jamás criticaré a un concursante duramente. Nunca pediría su expulsión, hay que tener empatía". Adara no entiende por qué Cristina se ha agarrado ahora al mal rollo que tenían al principio y le ha respondido: "No eres la jefa, déjame en paz a partir de ahora".

Cristina: "Las frases provocativas y hechos provocativos no han sido de mi parte. Yo prefiero ignorar una persona a provocarla, Adara lo hace conmigo constantemente" #SecretNoche8 pic.twitter.com/QJjIpq7DXu — Rafael García López 📱💻📺 (@RafaelGarciaLAF) 31 de octubre de 2021

Las amigas llevan días tensando su relación de amistad y ambas se acusan de provocarse mutuamente. Ninguna de las dos quiso nominarse pero ahora Cristina ha llegado a pedir la expulsión de Adara, que sigue negando las provocaciones y manteniendo que le dejó de hablar, "porque le interesa". La periodista ha intentado evitar la confrontación, aunque no se ha callado al recordarle que entró en el concurso atacándola y opinando sobre ella: "Intenta hacer tu concurso sin mí, a ver si puedes".

Parece que la amistad entre ambas ha llegado a su fin pero Adara ha encontrado un nuevo apoyo. Sandra Pica ha querido tenderle una mano: "Me sabe mal la situación en la que veo a Adara porque entró tres semanas más tarde que el resto. No se le están poniendo las cosas fáciles en esta casa, me siento afortunada de tenerla a ella."

La reina de los realities de Telecinco está nominada esta semana junto a los Gemeliers y Cynthia Martínez. ¿Servirá esta nominación para unirlas o supondrá la ruptura definitiva de una amistad que ya no empezó con muy buen pie?