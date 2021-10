La calma tensa de Terelu Campos y 'Sálvame' ha vivido un nuevo episodio esta semana tras los ataques que recibió la también concursante de 'Masterchef Celebrity' de uno de sus antiguos compañeros. En pleno directo de 'Viva la vida', y tras recordar lo ocurrido, la hija de María Teresa Campos acabó emocionándose y recibiendo el apoyo de los colaboradores presentes.

En concreto, el formato de las tardes de Telecinco recuperó los últimos comentarios de Kiko Hernández: "No sé qué pintaba Terelu en el tanatorio de Begoña porque Begoña no la podía ni ver, no la soportaba", expresó con Carmen Borrego delante que no defendió a su hermana y abrazó al colaborador.

Las imágenes que recuperó el programa de los fines de semana hicieron que la mayor de las Campos rompiera a llorar y sus compañeros la apoyaran públicamente y sin rodeos: "Ha sido muy ruin lo que ha hecho, ha sido muy cruel, eso no se hace", expresó Emma González, presentadora del espacio. "A mí no me une ninguna amistad con ella pero tengo que decir que yo estuve en el funeral y vi cómo el marido de Begoña se fundía en un abrazo con Terelu", añadió una de las tertulianas presentes.