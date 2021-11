Los colaboradores de 'Sálvame' no pueden bajar la guardia. Mientras están en las instalaciones de Telecinco cualquier gesto o conversación es susceptible de convertirse en noticia. Y esto mismo ha sido lo que le ha pasado a Carmen Borrego. La hija menor de Maria Teresa Campos aprovechó una pausa publicitaria para desahogarse con Belén Esteban sobre el mal momento que atraviesa la relación con su hermana, Terelu Campos, y con su sobrina, Alejandra Rubio.

Los nueve minutos de conversación fueron emitidos y desgranados frase a frase en el programa del lunes. Ambas protagonistas aseguraron que no sabían que estaban siendo grabadas. Además, Carmen Borrego no se mostró gratamente sorprendida con la idea de que desvelasen el contenido de una conversación, a priori, privada.

Los supuestos insultos de Terelu a su hermana

La parte más cruda de la conversación que destapó Sálvame hacía referencia a unos audios que Carmen Borrego tendría en su poder en los que Terelu la insultaria, y no solo a ella, sino también a su marido. "Si yo te enseñara lo que tengo aquí, entenderías por qué no la llamo. Tengo tres audios de ella insultándome a mí y a mi marido, tiene que pedirme perdón, no puedo llamarla, tiene que ser ella”, desvelaba a Belén Esteban.

El resto de colaboradores no dudó en preguntar sobre la naturaleza de los insultos. En ese momento, Carmen decidió matizar las palabras que se escuchaban en el audio. “No son exactamente insultos, son audios feos que no tenía que haber hecho. No quiero hablar porque no quiero incendiar, pero creo que ella no es consciente del tono y la forma en los que los mandó porque son muy fuertes. Me han dolido mucho y he llorado. He pasado desde el llanto a la rabia”, explicaba.

Tensiones familiares que vienen de lejos

Hace meses que la relación entre las Campos no atraviesa un buen momento. El conflicto entre Carmen Borrego y su sobrina Alejandra Rubio estalló en 'Viva la Vida' donde fueron dando cuenta, capítulo a capítulo, de en que momento se encontraba su relación.

Otra de las brechas entre las hermanas Campos tendría como origen la relación antagónica que ambas mantienen con Kiko Hernández. Mientras Terelu amenaza con denunciarlo por algunas de sus declaraciones (aquí te contamos como Kiko Hernández aseguraba que Terelu había "pillado el COVID por ir lamiendo barras de bares") Carmen Borrego mantiene una estrecha relación con el colaborador, prestándose incluso a bromas y chascarrillos que aluden directamente a su hermana.