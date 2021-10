La última gala de 'Secret Story' ha estado marcada por el terror. Como ya es costumbre en el reality, Halloween se celebra por todo lo alto. La casa se convierten en una auténtica película de miedo donde los sustos y los gritos aparecen en cada esquina. Pero también, como de costumbre, cada jueves el miedo se apodera de los concursantes en el momento de la expulsión.

En la noche de ayer Julen y Canales se enfrentaban a la expulsión, razón por la que Jorge Javier aprovechó para hablar en el 'Cubo' con ambos. Antes de conocer el veredicto de la audiencia, Julen ha querido aprovechar este espacio para reflexionar sobre su estancia en el concurso. El presentador le preguntaba por sus apoyos a lo que el respondía que su gran pilar siempre ha sido Sandra. Sin que él lo supiera, ella escuchaba todo: "Mi mayor apoyo en la casa es Sandra. Ella para mí significa una persona muy importante, ya lo era antes de entrar aquí, pero no nos conocíamos de casi nada y aquí…se ha portado súper bien conmigo."

Julen confiesa que está enamorado de Sandra 👩‍❤️‍👨 #SecretGala7 pic.twitter.com/BTsEPa3lCU — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) 28 de octubre de 2021

Julen ha querido abrirse en canal y ha hablado sin tapujos de su relación. "Al principio ella se ponía, como trabas, luego yo, y luego nos dejamos llevar. A día de hoy lo que siento es que quiero estar con ella como pareja. Pienso que somos muy parecidos, nos gustan las mismas cosas, nos entendemos súper bien…. Hay veces que nos rayamos, pero nos dura diez minutos". Tras esta confesión, Jorge Javier le daba la oportunidad de dejarle un mensaje a su chica dentro del concurso, por si era él el expulsado y no lo ha dudado.

"Lo primero es darte las gracias por cuidarme desde el primer día que entré aquí, que te quiero un montón, te voy a esperar fuera. Me apetece estar contigo estar en la cama abrazaditos hasta las cuatro de la tarde comer y volver a la cama. Eres una chica estupenda, a la que todo le viene bien como a mí, súper sencilla, honesta, humilde... Te quiero y te mando un abrazo fuerte", ha dicho mirando a cámara.

Ella no podía contener el llanto. "Me siento muy afortunada de haber compartido estas semanas aquí con él, porque al final, yo tampoco sé lo que habría pasado si no nos hubiésemos encontrado aquí", añadió la catalana esperando que fuera él el salvado.

Finalmente la audiencia ha decidido que el expulsado fuera Antonio Canales. En su vuelta a la casa Julen y Sandra han protagonizado un tierno reencuentro en 'El pasaje del terror'.