El pasado domingo Lucía Pariente apareció en el plató de 'La noche de los secretos' tras su expulsión de la casa de Guadalix. Allí quiso aprovechar para saldar todas las cuentas pendientes que había dejado a medio cerrar con sus compañeros de reality. El programa le dio la oportunidad de enviar mensajes a los concursantes que no dejaron a nadie indiferente. Una de las destinatarias de sus dardos envenenados fue Adara Molinero, que se quedo muda al recibir las palabras de la madrileña. "Para Adara: ¿cómo puedes llevar dos años sin relación con tu padre? Un padre es el 50% de tu equilibrio emocional. Intenta reconciliarte, te hará bien". Unas palabras que provocaron que la concursante abandonara el salón de la casa desconsolada y llena de lágrimas.

El ataque de ansiedad que le está dando a Adara por culpa del tweet de Lucía. No se puede ser peor persona #SecretNoche7 pic.twitter.com/ZLHscur1zx — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) 24 de octubre de 2021

Fueron muchos los que criticaron a la Pariente por estas duras palabras pero que resulta que han tenido un efecto positivo en la vida de Adara. La gala de ayer 'Secret Stroy: cuenta atrás' tivo otra gran sorpresa para la concursante pero esta vez más grata. Recibió la llamada de su padre con el que llevaba dos años sin hablarse. "Yo me estaba separando, necesitaba a mi padre. No sé si lo hice bien o mal, lo hice como pude, como supe en aquel momento, pero yo lo necesitaba. "Yo le quiero muchísimo. Mi padre siempre ha sido mi referente. Yo sentía autentica admiración por mi padre, devoción", compartió la concursante, motivo por el cual "ha sido muy doloroso para mí. Ha sido muy duro" le comentaba a Carlos Sobera antes de que le pasaran a su padre.

"Tengo la sensación de que si tú pudieras arreglar esto con tu padre, lo resolverías", declaró entonces Sobera, ante lo que la concursante reconoció que "sí, pero me da miedo su reacción, que me hagan daño sus palabras... no sé". "No te preocupes por eso, porque eso no va a ocurrir. De hecho, tu padre, el otro día, cuando vio lo que pasó con el tuit de Lucía, se quedó tocado", desveló entonces el presentador, tras lo cual añadió que "tu padre tiene unas ganas tremendas de reconciliarse contigo, nos lo ha expresado de una manera sincera" le explicó el conductor del programa.

"Esto ha llegado a un punto en el que tendremos que darle la vuelta. Das una versión en la que utilizas la palabra posicionar. No fue así", soltó el invitado, nada más intervenir, momento en el que quiso dejar claro que "no dejé de hablar contigo, tú fuiste la que cortó la relación". "A mí me has tenido siempre. A lo mejor es un tema que tenemos que hablar y llevarlo a buen puerto". "La reacción del otro día de ella, me dio la pista de que sí que le afecta, porque estos dos años parecía que no le afectaba nada", explicó Jesús Molinero, quien aseguró que "mi hija ha sido lo más grande en mi vida. Teníamos una relación super cercana, pero hay cosas que no entiende y chocamos". Además, defendió que "se han dicho muchas cosas de mí, sigo oyendo a su madre diciendo burradas de mí y no entro en nada". "Me duele muchísimo estar dos años sin hablar con mi hija" terminó sentenciando.

Habrá que esperar a la salida de Adara del concurso para comprobar si estas palabras son ciertas. Muchos han visto en el gesto de Jesús Molinero algún tipo de interés por haber esperado a que su hija reapareciera en televisión para volver a acercarse a ella.