"Ella ya había empezado con Antonio David, y cuando vino a recogerme, llevaba puesta una gorra y digo: '¿Qué haces?'.

Respondió: 'Nada, que están todos los periodistas ahí en la puerta de mi casa'. Yo recuerdo también que David la llamó como 20 veces. Incluso me llamó a mí: 'Oye, ¿Qué pasa?.

"Yo no quiero ningún problema". Le digo: "No te preocupes que está en buenas manos". Y dice: "Las manos en la frente, como te coja…", recordaba a un Antonio David que, a juzgar por sus comportamientos, estaba celoso.

Álex Ortiz, así se llamaba quien presuntamente fuera un buen amigo de Olga Moreno, preparaba un videoclip en el que tenía que besarla en la boca y en repetidas ocasiones. Ninguno de ellos tenía ningún problema en hacerlo, es más, fue ella quien se presentó al cásting por voluntad propia.

Álex Ortiz lamenta profundamente que su íntima amiga, después de lanzar su videoclip, se alejase de él de una forma tan drástica. No se lo esperaba.

Ha compartido de todo con Olga Moreno y sabe todo de ella, de su optimismo, de su valentía, su manera de encarar la vida y de su constante y contagiosa manera de reír.

Opina que, quizás, Antonio David tuviera algo que ver y admite que es "la impresión que ha tenido". Cuando intentó un acercamiento optó por acudir a él para invitarlos a alguno de sus conciertos y fiestas. Él siempre le dijo que si, pero ninguno de los dos asistieron nunca.

"Conociendo a Olga como la conocía en su momento, me resulta todo un poco extraño. Olga siempre ha sido una niña muy risueña. A veces he visto en el rostro de Olga una tristeza. Le he visto el rostro serio, triste”.