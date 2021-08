El hartazgo de la audiencia de Telecinco es evidente: en el peor verano de su historia, Sálvame no consigue mantener a sus seguidores y, por primera vez, Antena 3 supera a la cadena en audiencia. Lo flagrante es el tipo de formato que pone contra las cuerdas al exitoso magacín de Telecinco, una novela turca.

Las maniobras de La Fábrica de la Tele para intentar remontar son fáciles y efectistas: por un lado ponen en una tesitura muy delicada a sus colaboradores sacándolos a la palestra y aireando sus secretos y trapos sucios, como fue el caso de Gema López.

Poco después Paz Padilla se vio oportunamente forzada a enunciar en tono morboso un relato sobre la muerte de su marido, fallecido el año pasado, y contó un episodio escabroso sobre un paparazzi que fotografió la tumba de su marido antes de que pusieran la lápida. A continuación el despido fulminante y en directo de Antonio Canales resulto "obsceno", "humillante" y "fuera de lugar" a su antigua audiencia, cada vez más lejos de volver a Telecinco en la franja vespertina.

El futuro de Sálvame, según Carlota Corredera

Las críticas llovieron sobre la presentadora viguesa el pasado miércoles 18 de agosto cuando despidió en antena a su colaborador y criticó en público su trabajo en el programa aludiendo a que no se esforzaba lo suficiente.

El bailaor, sorprendido ante una tesitura que en condiciones normales se desenvolvería en el ámbito privado, recomendó a Carlota Corredera que tanto ella como sus ya excompañeros deberían hacer "autocrítica" sobre porqué no podían contener a su audiencia.

Antonio Canales asestó a la periodista una última puñalada: "No sois los números uno, os gana una serie turca".

Ante este comentario, la periodista gallega argumentó: "Cuando dicen que nos ganan las teleseries, no voy a entrar a discutir, porque los datos de audiencia son públicos y no son algo que yo pueda inventarme. Él (por el bailaor) quería hacer daño cuando dijo que el programa no funciona".

"No me parece justo que, como hay mucha gente que nos ve y que no entra en las webs de información televisiva para ver los datos, puede calar ese mensaje de las audiencias. Eso de que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad", defendió antes de concluir que en su programa: "No ha parado nadie. Sigue su maquinaria para entender a la gente. Pido respeto, sobre todo al equipo que está aquí, porque comemos muchas personas desde hace muchos años”, proseguía diciendo la gallega. "No sé cuanto tiempo nos queda pero el que nos quede lo vamos a intentar hacer siempre lo mejor posible".