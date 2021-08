Marta López y Rocío Flores intimaron desde las primeras incursiones de la hija de Rocío Carrasco en los platós de televisión, una relación personal que se convirtió en alianza desde que la colaboradora de Telecinco salió de Supervivientes, donde entabló amistad con Olga Moreno.

Ellas fueron las principales defensoras de la mujer de Antonio David Flores en los platós de televisión en una situación dominada por las repercusión del documental de la hija de Rocío Jurado, en la que acusaba a su exmarido de malos tratos y a Olga Moreno de ser su cómplice.

Marta López se convirtió en una figura con muy pocos apoyos en televisión, donde todos los colaboradores apoyaban fervientemente a Carrasco salvo Kiko Matamoros, mucho más tibio que sus compañeros.

Marta López hace que a Rocío Carrasco se le salten las lágrimas durante la publicidad https://t.co/BX0mxpDwCN — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 25 de agosto de 2021

La hija de "la más grande" volvió a Sálvame para promocionar la próxima temporada de su docuserie, "En el nombre de Rocío" en la que cargará contra la familia de su madre basándose tanto su propia experiencia como en un diario de la cantante.

El pasado miércoles 25 de agosto el plató de televisión del magacín las reunió a las dos y, aunque ante las cámaras todo se resolvió sin incidencias, el programa hizo pública una situación que discurrió en una pausa publicitaria.

Marta López hace llorar a Rocío Carrasco en Sálvame

Todo ocurrió cuando Carlota Corredera se disponía a hablar de "La última cena" y Rocío Carrasco dijo: "Se me han saltado las lágrimas, pero estoy bien" y procedió a explicarlo.

Durante la pausa publicitaria, Marta López la llamó y le dijo que tenía que decirle algo.

"Es sobre tu hijo David", insistió.

Carrasco le respondió: "No hay nada que tú me digas que yo no sepa".

Marta López insistió en que se trataba de algo bonito: "Yo le he dicho que era algo muy bueno de cómo habla de ella". Rocío Carrasco no quiso escucharlo, pero aun así se emocionó al pensar en su hijo: "Me ha venido una emoción".

Rocío Carrasco ha contado cómo está la situación después de la emisión de la docuserie y si ha retomado el contacto con alguien de su familia. "Yo sigo teniendo a la misma gente que tenía antes", ha respondido. Cuando le han preguntado por sus hijos, ha sido muy clara: "No he recibido una llamada, ni la he esperado en este momento".