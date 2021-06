Rocío Flores y el Maestro Joao tienen caracteres muy diferentes y suelen chocar en plató. Ella acude a Telecinco para defender a Olga Moreno y el vidente juega el mismo papel conTom Brusse en Supervivientes 2021. Los piques, las pullas y los enfrentamientos entre ambos son habituales, pero esta vez Carlos Sobera tuvo que dar un toque de atención a la hija de Rocío Carrasco.

El reparto de tareas de los supervivientes en Honduras ha dado lugar a la última polémica entre Olga y Tom. Mientras la mujer de Antonio David Flores distribuía los quehaceres de cada compañero, el exparticipante de 'La isla de las tentaciones 2' partía almendras junto a Gianmarco Onestini. "No me saques de las casillas, Tom. Lo único que estamos pidiendo es un poco ayuda a dos mujeres que estamos organizando. Desde que os habéis levantado estáis con las almendras", ha soltado ofuscada Moreno.

"¿Me ves alterada? Estoy muy tranquila"

En España, esta discusión sería precisamente el motivo del encontronazo entre Rocío Flores, la hijastra de Olga Moreno, y el maestro Joao, entre quienes ha tenido que mediar Carlos Sobera. "Yo lo que he visto es a ella protestar por todo. La guerra de Tom y Olga es de ellos. Yo voy a defender siempre a Tom. Si no lleva la razón o es muy evidente, no, claro. Pero que ellos siempre tengan que hacer lo que ellas quieren. Dicen que son muy independientes, muy independientes, pero venga a hacer cosas. Hacedlo vosotras", atacó el vidente.

Rocío Flores se indignó ante el ataque del defensor de Brusse: "Es diferente que tú te sirvas por ti sola a que pidas un poco de ayuda a tus compañeros. Hay que convivir". No obstante, Maestro replicó: "No es ayuda, es hacer lo que ellas quieren. Venga, venga, tranquila. Te dejo".

La respuesta provocó el enfado de la hija de Antonio David Flores, recientemente despedido de la cadena, que estalló y respondió con un tono altivo: "Estoy muy tranquila. ¿Me ves alterada?". "Que sí, venga. Que te dejo", insistió Joao.

La paciencia de Rocío Flores se desbordó: "¡Ay, paso, de verdad!".

Carlos Sobera apacigua la discusión

Sobera entonces se vio obligado a intervenir, amenazado por una nueva polémica en su concurso: "Que sí, hombre. Es que es su forma de hablar. Tampoco le des valor". La hija de Antonio David Flores siguió defendiendo a Olga Moreno y terminó su discurso obedeciendo a la indirecta del presentador.