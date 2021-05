El conflicto entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores continúa siendo de los temas de conversación preferidos de Olga Moreno en 'Supervivientes'. En un vídeo emitido anoche en la gala 'Tierra de Nadie', la concursante se desahogó con algunas de sus compañeras y puso el foco en los hijos de su marido: "Los niños han vivido tanto dolor... Y ahora, ¿la culpa es de él? Me cago en la madre que los parió a todos".

En plató, Rocío Flores escuchaba con atención las declaraciones de Olga, que volvía a insistir en la inexistente relación entre madre e hija: "Yo sé que Rocío está mal. Por eso su hija le llama tantas veces. Pero la gente que le quiere, que esté pendiente de ella y que deje a mi marido. Ojalá que algún día pueda salir de esto y disfrutar de esos niños, que se merecen gloria bendita".

Tras la emisión de las imágenes, Carlos Sobera quiso conocer las impresiones de Rocío. "Es una situación complicada para todo el mundo. Primero para mí. Al final son sus vivencias, sus experiencias, es su vida. Cada uno tiene el derecho de decir lo que quiera cuando quiera. Yo he optado por otra decisión", reconoció ella.

Por otro lado, recordó que antes de que Olga pusiera rumbo a Honduras, le recomendó que se olvidara de la situación que se está viviendo fuera del concurso: "Ya no es ni por el documental. Es por tu propia salud, de estar ahí dentro todo el rato con el runrún. También entiendo que es persona y puede explotar".

"¿Y el hecho de que Olga hable de ti y de la relación con tu madre cómo te sienta?", le preguntó el presentador de 'Tierra de Nadie' a Rocío Flores, que respondió con la voz entrecortada: "Mi opinión, a día de hoy, es que a mí no me hace bien. Lo entiendo, porque habla de sus experiencias y desde el sufrimiento". "No me molesta, pero no me hace bien", confesó.