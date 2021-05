Intentando mantenerse al margen del último capítulo de la docuserie de su madre, en el que Rocío Carrasco aborda cómo perdió toda relación con su hijo David por la manipulación que sobre el menor ejercieron tanto su padre, Antonio David Flores, como su hermana, Rocío Flores reapareció este viernes en 'El programa de Ana Rosa' para comentar la última gala de 'Supervivientes' y convertirse, una vez más, en la mejor defensora posible para Olga Moreno.

Una reaparición que se produce tan solo tres días después de que Ro admitiese a Carlos Sobera que las declaraciones que Olga está haciendo sobre el conflicto familiar en el reality no le están haciendo bien. Unas palabras que hoy la nieta de Rocío Jurado ha querido aclarar y matizar, asegurando que no le molesta que la mujer de su padre esté hablando de ella en Honduras.

"Aquí cada uno habla de su vida cómo, cuándo y dónde quiere y Olga forma parte de mi vida desde que tengo tres años. Somos su familia y su vida nos engloba a todos, y es normal", ha comentado, dejando claro que Olga sigue contando con todo su apoyo y confesando que espera que sus declaraciones no le pasen factura cuando salga de 'Supervivientes'.

"Quería recalcar una cosa por lo que se ha dicho en los últimos días, aunque al final da igual. La única palabra que tengo hacia Olga se llama agradecimiento. Desde que soy muy pequeña lo que he recibido de Olga es cariño, amor, una educación. Me ha tratado como si fuera su hija", ha añadido demostrando su cariño por la mujer de su padre tras lo que se ha comentado en los últimos días.

Además, en clara referencia a la docuserie de su madre, Rocío ha confesado que "lo que he dicho que no me hace bien no es el hecho de que Olga esté hablando de su vida en 'Supervivientes' porque nosotros formamos parte de su vida y ella habla lo que considera oportuno. Lo que me hace daño es todo lo que está pasando fuera, la situación en general que tengo fuera. Pero creo que por su propia salud mental ella no debería hablar, pero no por nada de fuera, sino por ella misma, porque se ha ido con una mochila muy heavy, aunque es respetable que se quiera desahogar".

"Lo que relata Olga es lo que hemos vivido"

"Yo no le puedo pedir a Olga que vea las cosas con otro prisma porque no existe otro prisma. Lo que relata es lo que hemos vivido. Lo que le pedí fue que se olvidase de fuera y disfrutase de la experiencia", ha desvelado.

Afirmando que no considera que Olga esté hablando del conclicto familiar para 'lavar la imagen' de Antonio David en el momento en el que más cuestionado está por la docuserie de su madre, Ro cree que si lo hace es para "desahogarse", algo que ella no hizo cuando concursó en 'Supervivientes' hace un año, cuando optó por no hablar de su vida fuera como "mecanismo de defensa" y "disfrutar de la experiencia".

Por último, y antes de abandonar el plató, Rocío ha querido dejar claro que no ha visto los últimos capítulos de la serie documental de su madre pero que aun así "me han llegado ciertas cosas" y no está de acuerdo con la imagen que Rocío Carrasco ha dado de Olga, lanzando un impactante zasca a su progenitora: "Debería estarle bastante agradecida por el hecho de habernos cuidado, pero esa es mi opinión personal".