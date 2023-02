¿Que facer nas comarcas?

A Fervenza recupera as súas asambleas e renova directiva

A asociación A Fervenza de Ouzande celebrou a súa asamblea xeral, sin convocar dende 2020 pola pandemia. Prodedeuse á renovación da directiva, que quedou formada por 17 persoas. Na equipa hai catro incorporacións: os vogais Inés Bugallo Puente, Ana Gestoso Froján, María Troitiño Seoane e Pablo Neiro Mogo. Noelia Bouzón Docampo foi nomeada vicepresidenta.

Trasdeza recibe a membros do Centro Lalín Agolada Silleda

O rexedor de Silleda, Manuel Cuiña, recibiu no consistorio ao intendente de Chascomús, Javier Gastón, ao secretario do Centro Lalín Agolada Silleda, Carlos González, e outros membros da delegación arxentina que estes días participaron na Feira do Cocido. Estiveron acompañados polas edís Mónica González, Pilar Peón e Ángela Troitiño.