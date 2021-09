Uno de los programas culturales más potentes de Vigo y dirigido a todos los públicos arranca el viernes 24 de septiembre y permanecerá con actuaciones todos los fines de semana hasta finales de noviembre. Se trata de la programación de otoño de VigoCultura 2021.

El viernes 24 y el sábado 25 de septiembre se abre el telón con la obra "A Gran Viaxe" de Inventi Teatro. El espectáculo, gratis, al aire libre y para todos los públicos, se desarrollará en la calle del Príncipe.

A capitá Centella e o doutor Potasio chegan coa súa nave á terra en busca do Ziscornio, o elemento necesario para salvar o seu planeta que está sendo atacado por bichos malignos. Co elemento secreto no seu poder, Centella e Potasio soben á súa nave espacial e despídense das boas xentes, dispoñéndose a despegar, pero comezan os problemas!!! Rompe o vehículo, perden o mapa, chegan os malos e a cousa complícase...

Poderán Centella e Potasio regresar ao seu planeta? Conseguirán que as boas xentes da Terra os axuden? Pasen e vexan se estes intrépidos aventureiros dan conta do recado.

Compañía : Inventi Teatro

: Inventi Teatro Espectáculo: A GRAN VIAXE

A GRAN VIAXE Xénero: teatro de rúa

teatro de rúa Autoría, deseño de son, iluminación e música: Inventi Teatro

Inventi Teatro Dirección: Martín Maez

Martín Maez Escenografía: José Manuel Faro “Coti”

José Manuel Faro “Coti” Vestiario: Ali Otero

Ali Otero Elenco artístico: Bea Campos e Marcos Alonso

Idioma: galego

galego Idade recomendada: + 3 anos

+ 3 anos Duración: 50 minutos

50 minutos Días: viernes 24 y sábado 25 de septiembre

viernes 24 y sábado 25 de septiembre ¿Dónde?: Calle del Príncipe

Calle del Príncipe Hora: 19.00 horas

VigoCultura 2021 programa una temporada de otoño repleta de teatro, danza y circo con un total de 37 funciones dirigidas al público adulto y familiar. Una amplia variedad de espectáculos en el Auditorio Municipal, que mantendrá su aforo reducido, dos pases para cada función y un protocolo COVID.