‘Vis a Vis’, ‘Veneno’, y ‘La casa de papel’ son algunos de los éxitos de audiencia que copan la filmografía del director zaragozano Álex Rodrigo. El pasado 6 de junio se estrenó la nueva serie del aragonés, el ‘thriller’ ‘Segunda muerte’.

El 2 mayo de 2017, Antena Tres emitió el primer capítulo de La casa de papel. Las máscaras de Dalí y los monos rojos empezaron a inundar las pantallas de los españoles. De pronto, miles de personas canturreaban el himno de la resistencia italiana y sentían la imperiosa necesidad de decidir qué nombre de ciudad adoptarían si, por algún casual, se vieran inmersos en el atraco del Banco de España. La casa de papel se convirtió en un icono de la cultura pop. Y lo hizo a nivel mundial, pues Netflix adquirió los derechos y empezó a transmitir los capítulos en todo el planeta a finales de 2017. ¿Los cerebros detrás de semejante fenómeno? Siete directores con un nivel de planificación que dejarían como un aficionado a El Profesor.

El zaragozano Álex Rodrigo (1988) fue uno de ellos. Pero La casa de papel no ha sido el único hito de su carrera. Vis a vis, Veneno o El Embarcadero también forman parte su exitosa filmografía, donde predominan las series. “Mi generación se centró en el cortometraje, mientras que yo desde los primeros años de la carrera me puse a grabar webseries porque me gustaba poder profundizar más en los personajes. Tuve suerte porque, años después, cuando las series empezaron a popularizarse, ya tenía experiencia en ese campo”, explica el director.

Sus inicios en las webseries

El sello aragonés estuvo muy presente en las primeras producciónes de Rodrigo. Con 24 años rodó Libres, una webserie sobre la okupación rural ambientada en la Hoya de Huesca. “Quería hablar sobre el problema de la vivienda y las circunstancias de la generación que, durante la crisis económica, se llamó la generación sin futuro», recuerda el zaragozano. En 2020, dirigió El último Show, un proyecto en colaboración con Aragón TV sobre la figura de Marianico el Corto. “El cuerpo siempre te tira para rodar en lo que sientes tu casa de forma inconsciente”, reflexiona el guionista.

En su último proyecto tampoco falta la presencia de su tierra. Segunda muerte, serie estrenada el 6 de junio en Movistar Plus+, tiene a los actores aragoneses Sara Vidorreta y Joel Bosqued en su reparto. A lo largo de seis capítulos, el espectador se sumerge en un thriller psicológico protagonizado por Karra Elejalde y Georgina Amorós. La actriz de Élite interpreta a una joven auxiliar de policía que se topa con el cadáver de Juliana, una mujer que supuestamente había sido enterrada hace años. “Tenía muchos alicientes para embarcarme en esta serie. Uno, que Agustín Martínez es un guionista brillante. Otro, que DLO Producciones es una de las productoras con mayor calidad de España y para terminar, que la trama sucede en Cantabria, un lugar que me gusta mucho pero al que voy muy poco”, comenta el director aragonés.

El rodaje de Segunda muerte contó con dos directores, Álex Rodrigo y Óscar Pedraza. “Empezar una serie supone hablar muchísimo con el otro director y el guionista para ir todos a la misma guerra. Yo dirigí los capítulos 3,4 y 6 pero estuve presente todo el rodaje para ver la parte de Óscar Pedraza. Aunque somos dos directores muy diferentes, el espectador debe percibir una energía común y un producto coherente”, explica el realizador zaragozano.

El secreto del éxito

El mimo a la profesión, sumado a una dosis de suerte, consagraron al director aragonés en un mundo donde alcanzar la fama parece una odisea. “Yo no tengo padrino ni pasé por una escuela de cine. A veces parece que yendo a una universidad pública se abren menos puertas, pero siempre hay excepciones”, asegura el aragonés, que no olvida sus primeros logros: “Entré en Vis a Vis en la segunda temporada y me hizo mucha ilusión porque era mi serie española favorita. También me dio un poco de vértigo ver que se manejaba un presupuesto 20 veces superior al de las webserie”.

Sin embargo, el éxito también puede convertirse en una manzana envenenada. “Después de La casa de papel, me mentalicé de que lo más seguro era que los siguientes proyectos no iban a tener la misma popularidad. Un fenómeno como La casa de papel solo pasa una vez en la vida, y no pasa nada. Si intentas replicar el éxito internacional te puedes volver loco”, opina el director zaragozano.

Para Álex Rodrigo, los proyectos exitosos tienen algo en común. “Las series que realmente trascienden son las que rompen los moldes. Hay que ser fiel a uno mismo, no tratar de encajar en lo que piden el público y las plataformas”, aclara Rodrigo, que con 18 años dejó Zaragoza para estudiar Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid.

Libres de complejos

El cineasta se ha mantenido coherente con sus principios a lo largo de su trayectoria. “A todo el mundo le da pudor hacer series de acción en España, parece que nos queremos creer americanos. Con La casa de papel nos liberamos de esos complejos. Asumimos que era una flipada con todas las letras, pero había que ir a por ella hasta el final”, rememora el también guionista, que se ha enfrentado a retos de tal calibre varias veces.

“Veneno era una serie que no encajaba dentro de ningún molde preestablecido. Decidimos contar la vida de una mujer trans con todos sus claroscuros, sin esconder apartados de su vida. Para mí, lo más importante es buscar la autenticidad y llevarla hasta las últimas consequencias”, concluye Rodrigo.